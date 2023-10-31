Лео Куннас: израильская армия не создавалась для войны в таких условиях, что имеются в секторе Газа

- Как много информации может иметь израильская разведка о том, где искать боевиков ХАМАС?

- Мы же видели, что у израильских спецслужб возникла явная проблема, когда они не смогли адекватно оценить ситуацию и не смогли предвидеть первую волну терактов. Поэтому мы все задаемся вопросом, насколько у них хорошие разведданные. Поскольку боевики ХАМАС не носят никаких знаков отличия, отличить их от мирных жителей невозможно. Проблема в том, что они просто растворяются среди мирного населения и достать их очень сложно.

- Какое оружие использует израильская армия при боевых действиях в секторе Газа?

- Израиль использует там лишь одну часть своих вооруженных сил. Израиль мобилизовал 360 000 военнослужащих своих вооруженных сил, общая численность которых составляет около 470 000 человек. Однако у Израиля есть три фронта. У них также есть Западный берег и север Израиля, или южный Ливан, где базируется «Хезболла». Поэтому Израиль не может использовать все свои силы в секторе Газа.

Основными сухопутными силами Израиля являются механизированные и танковые части. Израильские силы хорошо обучены, но нам предстоит увидеть, как им удастся сражаться в этом большом мегаполисе. Это не совсем то, на что рассчитаны израильские механизированные части, их мотострелковые бригады и танковые бригады. Они по-прежнему призваны в первую очередь уравновешивать военную мощь арабских стран.