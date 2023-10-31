Лео Куннас: израильская армия не создавалась для войны в таких условиях, что имеются в секторе Газа

Военный эксперт, заместитель председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Лео Куннас (фракция EKRE) рассказал ведущей «Военной студии» Postimees Улле Лянтс, что хотя израильская армия велика, она не предназначена для боевых действий в таких условиях, что имеются в секторе Газа. Куннас добавил, что в то же время израильские вооруженные силы отличаются высокой адаптируемостью и, вероятно, смогут справиться со своими задачами.
- Проникли ли израильские сухопутные войска в значительных количествах в северную часть сектора Газа?
- При анализе информации из открытых источников создается впечатление, что вторжение сухопутных войск началось. Целью израильских сил может быть отделение северного сектора от южного и попытка разгрома ХАМАС в его опорных пунктах, бункерах и туннелях, путем постепенного систематического наступления.
- Как может израильская армия воевать в очень густонаселенной Газе?
- Эта территория действительно относительно уникальна, это практически одна большая агломерация. Ведение войны еще больше осложняется тем фактом, что регион отрезан от остального мира и гражданское население не может покинуть его. Оно неизбежно подвергнется как израильским авиаударам, так и огню наземных войск.
Нет достоверной картины того, как далеко продвинулись израильские сухопутные войска в секторе Газа. Мы не знаем, каковы запланированные темпы наступления израильских сил, каков график, в котором они попытаются решить поставленные задачи. По своей природе это очень сложная территория, где очень трудно вести войну.
Чтобы вывести боевиков ХАМАС из туннелей, придется либо взорвать туннели, либо физически войти в них и сражаться практически за каждый оплот ХАМАС, который там есть. Поскольку плотность населения очень высока, ущерб, наносимый гражданскому населению, также очень велик. В том числе и от авиаударов, вызвавших критику в отношении действий Израиля. Но очевидно, что Израиль имеет право защищаться.
- Как много информации может иметь израильская разведка о том, где искать боевиков ХАМАС?
- Мы же видели, что у израильских спецслужб возникла явная проблема, когда они не смогли адекватно оценить ситуацию и не смогли предвидеть первую волну терактов. Поэтому мы все задаемся вопросом, насколько у них хорошие разведданные. Поскольку боевики ХАМАС не носят никаких знаков отличия, отличить их от мирных жителей невозможно. Проблема в том, что они просто растворяются среди мирного населения и достать их очень сложно.
- Какое оружие использует израильская армия при боевых действиях в секторе Газа?
- Израиль использует там лишь одну часть своих вооруженных сил. Израиль мобилизовал 360 000 военнослужащих своих вооруженных сил, общая численность которых составляет около 470 000 человек. Однако у Израиля есть три фронта. У них также есть Западный берег и север Израиля, или южный Ливан, где базируется «Хезболла». Поэтому Израиль не может использовать все свои силы в секторе Газа.
Основными сухопутными силами Израиля являются механизированные и танковые части. Израильские силы хорошо обучены, но нам предстоит увидеть, как им удастся сражаться в этом большом мегаполисе. Это не совсем то, на что рассчитаны израильские механизированные части, их мотострелковые бригады и танковые бригады. Они по-прежнему призваны в первую очередь уравновешивать военную мощь арабских стран.
С самого начала своего существования Израиль создавал такие вооруженные силы, которые могли бы сражаться, даже если бы все соседи Израиля одновременно напали на страну, и это случалось много раз на протяжении всей истории. Но сейчас мы имеем дело с симметричным противником, против которого нужно применять разные методы борьбы или разную тактику. В то же время израильские вооруженные силы отличаются высоким уровнем адаптируемости.
Я надеюсь, что они смогут адаптироваться и к этой ситуации, и смогут воевать так, чтобы жертвы среди гражданского населения в секторе Газа не увеличивались слишком сильно. Но такая опасность есть.
- Видимо, есть угроза и для самой израильской армии?
- Политика Израиля на протяжении последних двух десятилетий заключалась в том, чтобы минимизировать количество жертв. Они ценят человеческую жизнь. Например, целая группа террористов была освобождена из тюрьмы, чтобы освободить одного пленного израильского солдата. Судя по всему, эта огромная волна террористических атак заставила Израиль пересмотреть свое отношение к своим потерям. Если 1400 мирных жителей, включая маленьких детей, просто убиты, то нет другого выхода, кроме как попытаться сделать так, чтобы подобное не повторилось.
- Каковы шансы освободить заложников?
- Трудно оценить это. Я уверен, что ХАМАС убьет заложников в том случае, если это будет хамасовцам необходимо для достижения своих целей. Я не думаю, что заложники вернутся домой в том случае, если сам ХАМАС не освободит их или если не будет достигнуто какое-то соглашение. К сожалению, я глубоко сомневаюсь, что сейчас эти варианты возможны.