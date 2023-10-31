Рийсало о повреждении морской инфраструктуры: министерство повышает уровень готовности

Во вторник Тийт Рийсало созвал встречу операторов связи, являющихся поставщиками критически важных услуг, и владельцев подводных и наземных кабелей связи, чтобы обменяться информацией и знаниями о повреждении подводной инфраструктуры в Балтийском море и договориться о дальнейших шагах по защите критически важной инфраструктуры.

По словам министра, случай с повреждением подводных кабелей в Балтийском море демонстрирует уязвимость критически важной подводной инфраструктуры и необходимость повышения готовности.

На совещании обсуждались меры по повышению возможностей не только предотвращать подобные события, но и оперативно реагировать на них в сотрудничестве государства и бизнеса. «Хотя ни один из двух инцидентов с подводными кабелями не привел к нарушению связи, мы должны быть готовы и к ситуациям, которые могут иметь последствия. В то время как следственные органы работают над выяснением причин повреждения подводных кабелей, роль Министерства экономики и коммуникаций заключается в том, чтобы обеспечить постоянную работоспособность наших связей с миром и услуг связи для жителей Эстонии», - сказал Рийсало.

На встрече было признано, что постоянный мониторинг состояния подводных кабелей требует больших затрат, но для обеспечения устойчивой непрерывности связи необходимо более тесное взаимодействие между владельцами инфраструктуры, государством и компаниями связи, что позволит более оперативно реагировать случае возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, важно совместно работать как над информированием о технических сбоях, так и над информированием общественности, а также планировать совместные учения, чтобы в будущем более гладко справляться с подобными ситуациями. Обсуждались также различные дополнительные меры по улучшению бесперебойности связи в будущем.