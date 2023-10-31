Наводнение в Милане: в городе затоплены целые кварталы

На севере Италии бушует непогода. Сильные дожди, которые обрушились на Милан в ночь на вторник, привели к разливу местной реки Севезо.

Целые кварталы правктически ушли под воду. Местные власти работают над тем, чтобы адаптироваться к экстремальным погодным условиям. Ведется строительство водохранилищ, чтобы удерживать часть объема воды из разливающихся рек. Но не все идет гладко.

По словам Марко Гранелли, сотрудника муниципалитета, такого большого наводнения не было с 2014 года, значит надо работать над резервуарами. «Миланский уже готов, мы тестируем насосы. Это водохранилище вступит в строй в ноябре, а в остальной части Ломбардии резурвуаров не хватает», - добавил он.

Наводнение в Милане. Фото: PAOLO SALMOIRAGO

В пяти регионах Италии в связи с дождями объявлен оранжевый уровень опасности. В области Венето действует максимальное, красное, предупреждение.