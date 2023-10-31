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Ляэнеметс: одними убежищами и сиренами дело не ограничится. Государственная оборона – это больше, чем просто оружие

Лаури Ляэнеметс
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Людей нужно готовить к кризисам.
Людей нужно готовить к кризисам. Фото: Arvo Meeks
  • Защита населения не была приоритетом в течение 30 лет
  • Нам необходимо готовить людей к кризисам
  • Люди должны быть мотивированы к участию в защите населения

Когда мы встречались с министром внутренних дел Украины Игорем Клыменко в Вильнюсе на прошлой неделе, защита населения была одной из центральных тем наших дискуссий, наряду с поддержкой Украины. Послание Клыменко было четким: убежища или сирены сами по себе никого и ничего не спасут – самое главное – это просвещение населения, пишет министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократы).

Год назад, когда мы начали более активно говорить о защите населения в Эстонии, это оставило широкую общественность равнодушной, поэтому недавнее оживление дискуссии можно всячески приветствовать. Безусловно, нам многое предстоит сделать, но огульная критика не избавит нас от 30-летнего долга по обороне страны. Вместо того чтобы мотивировать граждан, она усугубляет безнадежность и страх. Вместо того чтобы прививать беспомощность и бессилие, надо, наоборот, мотивировать людей к активному участию в обучении гражданской обороне.

В своей статье редактор Меэлис Ойдсалу говорит о многочисленных недостатках в защите населения и обвиняет меня, как министра, в отсутствии амбиций в повышении готовности населения Эстонии к кризисным ситуациям. Позвольте мне внести ясность: я ни разу не пытался утверждать, что в Эстонии все в порядке с защитой населения. Когда чуть более года назад я, будучи министром внутренних дел, начал заниматься этим вопросом, реакция была, мягко говоря, вялой, а порой и вовсе смехотворной. Цель выделения 0,5% постоянного финансирования из государственного бюджета на защиту населения не была понята, и потребовалось изрядно поторговаться с партнерами по тогдашней коалиции, чтобы пропихнуть защиту населения в основополагающий документ национальной обороны.

Проблема в том, что за прошедшие годы мы привыкли воспринимать государственную оборону только с точки зрения вооружений и военной обороны. И только агрессия России против гражданского населения и инфраструктуры Украины стала для нас сигналом к тому, что необходимо заняться защитой населения. Когда в 1992 году мы начали восстанавливать Эстонскую Республику, гражданская оборона, как она тогда называлась, имела советский привкус времен холодной войны. Это часть того наследия и того времени, которое мы хотели забыть и смотрели в будущее с большим оптимизмом, надеясь, что эта часть истории уже позади.

В 1993 году, когда тогдашнему правительству был представлен обзор существующих убежищ и их состояния, правительство приняло решение не продолжать их обслуживание и не строить новые. В последующие десятилетия защита населения не была приоритетом, а все внимание и два с лишним процента государственного бюджета уходило на военную оборону.

Укрытие - не единственное решение

Это не в упрек кому-то, потому что времена были другие - просто нужно понимать контекст. Точно так же бесполезно обвинять сегодняшних лидеров защиты населения в том, что не делалось, по сути, по общественному согласию в течение 30 лет.

Сегодня мы понимаем необходимость, да, но необходимость, к сожалению, не означает автоматического выделения денег на ее обеспечение - плачевное состояние бюджета страны общеизвестно. Мы можем просить о защите населения не так много, и с тем, что у нас есть, нужно начинать расставлять приоритеты.

По-человечески понятно, что для многих людей убежище или место укрытия кажется самым важным - это эмоционально безопасно, надежно и понятно. Но на самом деле убежище или укрытие не защитит нас от всех кризисов, а сирены и укрытия малоэффективны, если люди не знают, в каком кризисе они находятся и как ими пользоваться в первую очередь. Именно так сказал мне министр внутренних дел Украины во время нашей встречи, и, учитывая опыт украинцев, к их совету стоит прислушаться.

Но на самом деле убежище или укрытие не защитит нас от всех кризисов, а сирены и укрытия малоэффективны, если люди не знают, в каком кризисе они находятся и как ими пользоваться в первую очередь.

Мы, конечно, будем продолжать ходатайствовать о выделении средств не только на убежища, но и на другие важнейшие нужды защиты населения, и хотя на этот раз убежища остались за рамками бюджета, есть важные вещи, которые мы делаем. Из 80 млн. евро, выделенных на защиту населения, 35 млн. евро были переданы Министерству внутренних дел на ближайшие четыре года, а в прошлом году мы получили еще 52 млн. евро из дополнительного бюджета. На эти деньги мы создали обширный эвакуационный резерв, разработали систему сирен, обозначили существующие убежища, начали обучение населения, закупили аварийно-спасательные запасы для спасательных служб, машины баллистической защиты для саперов и другое оборудование, необходимое для защиты населения. Это то, с чего нужно начинать.

Первооснова защиты населения

Защита населения строится не на голословных обещаниях и не на пустых словах. Важно ставить амбициозные, но достижимые цели и планомерно двигаться к ним, исходя из приоритетов и бюджетных реалий. Например, было бы глупо начинать строительство убежищ за счет зарплаты или увольнения полицейских или спасателей, которые играют важнейшую роль в защите населения, как в случае реального кризиса, так и при обучении основам защиты населения.

Однако в первые дни любого кризиса страна не имеет возможности помочь всем сразу, а должна сосредоточиться на наиболее уязвимых группах общества, таких как дети и пожилые люди. Поэтому способность людей управлять собой за счет готовности и подготовки играет важную роль в обеспечении безопасности остального населения.

Именно поэтому одним из моих приоритетов в ходе прошлогодних бюджетных переговоров было обеспечение существенного повышения заработной платы спасателей, чтобы остановить отток людей и мотивировать новых людей учиться и работать в этой сфере. Именно поэтому, наряду с созданием запасов для эвакуации, приоритетным направлением является подготовка населения и cамоуправлений к действиям в кризисных ситуациях, которую возглавляет Спасательный департамент.

Если мы хотим, чтобы наши люди были лучше защищены в случае войны или любого другого кризиса, то это можно сделать именно путем повышения мотивации людей к участию в учениях по защите населения и, например, к пересмотру своего места жительства с учетом этого.

Я слышал много сетований на то, что если нет убежищ, то какой смысл в проведении учений. Убежища и укрытия важны, но они защищают только от некоторых опасностей, например, от военного нападения. Однако существует огромное количество других угроз и кризисных сценариев, как техногенных, так и природных, когда не убежища спасают жизнь, а люди, знающие, как помочь себе и другим. Именно поэтому мы поставили задачу, чтобы в течение четырех лет не менее 40% населения Эстонии было обучено навыкам кризисной защиты или защиты населения. Ведь любые планы эвакуации, резервы, сирены и системы предупреждения об опасности бесполезны, если люди не знают, что делать в кризисной ситуации.

Следует отметить, что дискуссия о защите населения наконец-то началась, и мы начинаем понимать, что зенитные ракеты и военные учения сами по себе не гарантируют нашу национальную оборону. Страна боеспособна в военном отношении только в том случае, если ее тыл защищен.

Спасательный департамент призывает людей пересмотреть свои личные возможности убежищ, а также предлагает вспомогательные меры. Только что завершился прием заявок от жилищных товариществ, желающих переоборудовать свои подвалы под убежища - в рамках пилотного проекта товариществам будет выделено 1,2 млн. евро. Кроме того, по примеру и многолетнему опыту Финляндии мы подготовили проект предложения о том, что новые здания, превышающие определенный размер, должны быть оборудованы убежищами.

Первооснова защиты населения - дать людям уверенность в своих действиях в кризисной ситуации путем знаний и подготовки. Если мы дадим людям понять, что без убежищ нет смысла защищать население в целом, мы рискуем сделать наше население гораздо более уязвимым в случае очередного кризиса, например, наводнения или урагана. Это, конечно, не означает, что мы не будем продолжать работу над убежищами - конечно, будем!

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