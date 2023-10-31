Ляэнеметс: одними убежищами и сиренами дело не ограничится. Государственная оборона – это больше, чем просто оружие

Год назад, когда мы начали более активно говорить о защите населения в Эстонии, это оставило широкую общественность равнодушной, поэтому недавнее оживление дискуссии можно всячески приветствовать. Безусловно, нам многое предстоит сделать, но огульная критика не избавит нас от 30-летнего долга по обороне страны. Вместо того чтобы мотивировать граждан, она усугубляет безнадежность и страх. Вместо того чтобы прививать беспомощность и бессилие, надо, наоборот, мотивировать людей к активному участию в обучении гражданской обороне.

В своей статье редактор Меэлис Ойдсалу говорит о многочисленных недостатках в защите населения и обвиняет меня, как министра, в отсутствии амбиций в повышении готовности населения Эстонии к кризисным ситуациям. Позвольте мне внести ясность: я ни разу не пытался утверждать, что в Эстонии все в порядке с защитой населения. Когда чуть более года назад я, будучи министром внутренних дел, начал заниматься этим вопросом, реакция была, мягко говоря, вялой, а порой и вовсе смехотворной. Цель выделения 0,5% постоянного финансирования из государственного бюджета на защиту населения не была понята, и потребовалось изрядно поторговаться с партнерами по тогдашней коалиции, чтобы пропихнуть защиту населения в основополагающий документ национальной обороны.