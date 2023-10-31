ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Карис: военно-морской флот нуждается в обновлении

«Повреждение Balticconnector и кабелей связи - наглядный пример того, что нам необходимо уделять больше внимания защите подводной инфраструктуры и морского пространства в сотрудничестве с нашими союзниками и соседними странами, - сказал глава государства. - У ВМС Эстонии есть для этого все возможности».

По словам Кариса, он с удовлетворением отметил, что объединение судов ВМС и Департамента полиции и погранохраны прошло успешно, и синергия способствует защите моря и побережья, а также выполнению задач по борьбе с загрязнением, охране морских границ, морскому патрулированию и таможенному контролю», - сказал президент.

В настоящее время флот ВМС состоит из десяти кораблей, и, хотя дела у ВМС сейчас идут хорошо, флот, по мнению Кариса, нуждается в обновлении. «Для защиты Балтийского моря, которое вскоре станет внутренним морем НАТО, необходимо сотрудничество со странами Балтии и Северными странами».

Карис также встретился с призывниками на военно-морской базе и пожелал им удачи, а также посетил корабли «Генерал Курвитс» и «Адмирал Коуэн».

«Было очень приятно видеть сегодня здесь президента. Мы показали ему, чем мы занимаемся и на что способны. Мы получили от него похвалу и ответили на его вопросы. Спасибо, господин президент, ВМС благодарен вам за визит», - сказал командующий ВМС коммодор Юри Саска.

По словам президента, ВМС Эстонии должны развивать свой основной потенциал на море - противоминную оборону. За последние двадцать лет в эстонских водах было найдено и обезврежено более 1500 взрывоопасных устройств, в основном оставшихся со времен мировых войн. Летом прошлого года ВМС продемонстрировали главе государства детонацию мины, найденной в море недалеко от Виймси, на глубине около 12 метров у острова Найссаар.