Подземная война - глобальная угроза, решения для которой нет

Гигантский масштаб и сложность оперативной задачи, которая сейчас стоит перед ЦАХАЛом в секторе Газа, объясняется тем, что ХАМАС ушел под землю и тщательно все спланировал. Теперь Израилю предстоит комбинация туннельной и городской войны, которая всегда крайне тяжела и разрушительна для военных и гражданских. Почему террористические организации используют туннели? Rus.Postimees дает ответы на вопросы о том, какое стратегическое преимущество в ведении войны дают туннели, и какие шаги может предпринять в ответ Израиль.