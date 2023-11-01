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Подземная война - глобальная угроза, решения для которой нет

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: ILIA YEFIMOVICH/GETTY IMAGES

Гигантский масштаб и сложность оперативной задачи, которая сейчас стоит перед ЦАХАЛом в секторе Газа, объясняется тем, что ХАМАС ушел под землю и тщательно все спланировал. Теперь Израилю предстоит комбинация туннельной и городской войны, которая всегда крайне тяжела и разрушительна для военных и гражданских. Почему террористические организации используют туннели? Rus.Postimees дает ответы на вопросы о том, какое стратегическое преимущество в ведении войны дают туннели, и какие шаги может предпринять в ответ Израиль.  

Материал написан на основании лекции профессора Университета имени Райхмана в Герцлии (Израиль) Дафны Ричмонд-Барак, которую она провела для зарубежных журналистов. Профессор Ричмонд-Барак исследует тему туннелей, которые используются в военных и террористических целях, десять лет, о чем опубликовала книгу «Подземная война»

Весной 2022 года весь мир узнал о героической обороне украинскими военными, которую они вели с металлургического завода «Азовсталь» (Мариуполь). Как и большинство сталелитейных заводов, «Азовсталь» имеет обширную сеть подземных переходов, чем и воспользовались украинские бойцы. Это не было изначально стратегическим планом, поэтому им всем пришлось выходить с завода.

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