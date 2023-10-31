Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
Сегодня в выпуске: про крупный пожар в Вильянди, о фотовыставке «Бескровная охота» и как знакомиться играючи
Сегодня в выпуске:
- Жители Вильянди лишились крыши над головой из-за крупного пожара. На ремонт требуется порядка 50 тысяч евро. Как пострадавшим пережить предстояющую зиму и что предпримет горуправа Вильянди?
- Это важно: годовая инфляция в Эстонии в октябре ускорилась до 5%, Еврокомиссия планирует ужесточить контроль за качеством игрушек, вТаллинне проверят содержимое мусорных баков жителей
- На площади Свободы открылась фотовыставка «Бескровная охота». Истории о том, как Фото-охотники, вооружившись фотокамерами, целыми днями подстерегали и выслеживали добычу
В современном мире совместная игра в настольные игры теперь не только развлечение, но и уникальная возможность найти свою вторую половинку, разделяя схожие интересы и страсти. Одно из мероприятий под названием Game Dating посетила наш корреспондент
- Это интересно: о налете воров на легендарный бункер лесного брата и нападении бегемота на туристов в Ботсване
- Октябрь — время, когда вокруг летают ведьмы, рыщут черные коты и привидения. А еще это месяц волшебства. Именно в последнюю неделю октября в США отмечается Национальная неделя магии, а 31 октября — День магии. Мы решили пригласить в студию "Новостей в 7", основателя школы волшебства, мага, фокусника, иллюзиониста - Дмитрия Зорина
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 31 октября.