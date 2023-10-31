Сегодня в выпуске: про крупный пожар в Вильянди, о фотовыставке «Бескровная охота» и как знакомиться играючи

Сегодня в выпуске:

- Жители Вильянди лишились крыши над головой из-за крупного пожара. На ремонт требуется порядка 50 тысяч евро. Как пострадавшим пережить предстояющую зиму и что предпримет горуправа Вильянди?

- Это важно: годовая инфляция в Эстонии в октябре ускорилась до 5%, Еврокомиссия планирует ужесточить контроль за качеством игрушек, вТаллинне проверят содержимое мусорных баков жителей

- На площади Свободы открылась фотовыставка «Бескровная охота». Истории о том, как Фото-охотники, вооружившись фотокамерами, целыми днями подстерегали и выслеживали добычу

В современном мире совместная игра в настольные игры теперь не только развлечение, но и уникальная возможность найти свою вторую половинку, разделяя схожие интересы и страсти. Одно из мероприятий под названием Game Dating посетила наш корреспондент

- Это интересно: о налете воров на легендарный бункер лесного брата и нападении бегемота на туристов в Ботсване

- Октябрь — время, когда вокруг летают ведьмы, рыщут черные коты и привидения. А еще это месяц волшебства. Именно в последнюю неделю октября в США отмечается Национальная неделя магии, а 31 октября — День магии. Мы решили пригласить в студию "Новостей в 7", основателя школы волшебства, мага, фокусника, иллюзиониста - Дмитрия Зорина