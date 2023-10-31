Юрист по недвижимости: арендатору должен быть предоставлен дополнительный срок оплаты в 14 дней

«В частности, договор аренды может быть расторгнут во внеочередном порядке, если у арендатора возникли проблемы с платежной дисциплиной или если задолженность достигла определенной суммы», - пишет Хиндпере.

Она добавляет, что договор может быть расторгнут, если арендатор просрочил два последовательных платежа по арендной плате, побочным расходам, расходам на содержание в порядке здания и его благоустройство. или значительную часть этих платежей. «Здесь важна не сама задолженность, а несоблюдение сроков.