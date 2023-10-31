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Юрист по недвижимости: арендатору должен быть предоставлен дополнительный срок оплаты в 14 дней

Ангелина Тякер
, журналист
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Юрист по недвижимости: в законе есть оговорка, которая автоматически делает договор аренды бессрочным. Иллюстративное фото.
Юрист по недвижимости: в законе есть оговорка, которая автоматически делает договор аренды бессрочным. Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes, Postimees

Наиболее распространенной причиной расторжения договора аренды является задолженность арендатора, однако многие не знают, что закон устанавливает особые правила расторжения договора, пишет юрист по недвижимости Эви Хиндпере в Facebook.

«В частности, договор аренды может быть расторгнут во внеочередном порядке, если у арендатора возникли проблемы с платежной дисциплиной или если задолженность достигла определенной суммы», - пишет Хиндпере.

Она добавляет, что договор может быть расторгнут, если арендатор просрочил два последовательных платежа по арендной плате, побочным расходам, расходам на содержание в порядке здания и его благоустройство. или значительную часть этих платежей. «Здесь важна не сама задолженность, а несоблюдение сроков.

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