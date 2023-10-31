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Видео ⟩ В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля

rus.tvnet.lv
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В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля
В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля Фото: Ekrānuzņēmums no video/15min

В воскресенье, 29 октября, на трассе Вильнюс - Молетай в Литве из движущегося автомобиля выпал пассажир. Очевидец опубликовал момент ДТП, передает Rus.TVNET со ссылкой на портал 15min.

Водитель заметил, что задняя левая дверь ехавшего впереди Audi внезапно открылась и из машины выпал человек.

«Мы ехали со скоростью 80-90 км/ч, как вдруг из впереди идущей машины выпал 25-летний мужчина. Мы останавливаемся. На дороге сидит мужчина, из машины выбегают женщина и еще один мужчина. Он встает на ноги, и все начинают выяснять отношения посреди дороги», - рассказывает очевидец.

Выпавший из машины вел себя неадекватно, возможно, был пьян.

«Попутчики посадили его на переднее пассажирское сиденье и уехали с места происшествия. Проехав около полукилометра, они снова остановились», - добавил очевидец.

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