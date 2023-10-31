Видео ⟩ В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля

В воскресенье, 29 октября, на трассе Вильнюс - Молетай в Литве из движущегося автомобиля выпал пассажир. Очевидец опубликовал момент ДТП, передает Rus.TVNET со ссылкой на портал 15min.
Водитель заметил, что задняя левая дверь ехавшего впереди Audi внезапно открылась и из машины выпал человек.
«Мы ехали со скоростью 80-90 км/ч, как вдруг из впереди идущей машины выпал 25-летний мужчина. Мы останавливаемся. На дороге сидит мужчина, из машины выбегают женщина и еще один мужчина. Он встает на ноги, и все начинают выяснять отношения посреди дороги», - рассказывает очевидец.
Выпавший из машины вел себя неадекватно, возможно, был пьян.
«Попутчики посадили его на переднее пассажирское сиденье и уехали с места происшествия. Проехав около полукилометра, они снова остановились», - добавил очевидец.