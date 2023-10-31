Видео ⟩ В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля

«Мы ехали со скоростью 80-90 км/ч, как вдруг из впереди идущей машины выпал 25-летний мужчина. Мы останавливаемся. На дороге сидит мужчина, из машины выбегают женщина и еще один мужчина. Он встает на ноги, и все начинают выяснять отношения посреди дороги», - рассказывает очевидец.