Война между Израилем и ХАМАС раскалывает и Эстонию

На прошлой неделе 134 общественных деятеля подписали публичное письмо, в котором содержится призыв к немедленному прекращению военных действий между Израилем и ХАМАС и подписанию договора о прекращении огня, вызвало широкий резонанс в Эстонии. Однако несколько экспертов, опрошенных Postimees, пришли к выводу, что заявление, в котором преступления ХАМАС оставлены на втором плане и которое направлено преимущественно против Израиля, может увеличить ценностный раскол в обществе.
Политолог Тартуского университета Алар Кильп заявил: письмо показывает, что одна из целей нападения ХАМАС – мир должен больше говорить об этой истории с точки зрения палестинцев – в определенном смысле принесла свои плоды. Среди прочего, подписавшие стороны считают, что Израиль должен немедленно прекратить военные действия в Газе, но, по мнению Кильпа, это было бы равносильно призыву Украины подписать перемирие до того, как российские войска покинут их страну.