Война между Израилем и ХАМАС раскалывает и Эстонию

Политолог Тартуского университета Алар Кильп заявил: письмо показывает, что одна из целей нападения ХАМАС – мир должен больше говорить об этой истории с точки зрения палестинцев – в определенном смысле принесла свои плоды. Среди прочего, подписавшие стороны считают, что Израиль должен немедленно прекратить военные действия в Газе, но, по мнению Кильпа, это было бы равносильно призыву Украины подписать перемирие до того, как российские войска покинут их страну.