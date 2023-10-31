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Война между Израилем и ХАМАС раскалывает и Эстонию

Аймар Алтосаар
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Эстонское отделение Международного христианского посольства в Иерусалиме, или Израильский центр, и несколько организаций провели в воскресенье на Тоомпеа демонстрацию в поддержку Израиля.
Эстонское отделение Международного христианского посольства в Иерусалиме, или Израильский центр, и несколько организаций провели в воскресенье на Тоомпеа демонстрацию в поддержку Израиля. Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе 134 общественных деятеля подписали публичное письмо, в котором содержится призыв к немедленному прекращению военных действий между Израилем и ХАМАС и подписанию договора о прекращении огня, вызвало широкий резонанс в Эстонии. Однако несколько экспертов, опрошенных Postimees, пришли к выводу, что заявление, в котором преступления ХАМАС оставлены на втором плане и которое направлено преимущественно против Израиля, может увеличить ценностный раскол в обществе.

Политолог Тартуского университета Алар Кильп заявил: письмо показывает, что одна из целей нападения ХАМАС – мир должен больше говорить об этой истории с точки зрения палестинцев – в определенном смысле принесла свои плоды. Среди прочего, подписавшие стороны считают, что Израиль должен немедленно прекратить военные действия в Газе, но, по мнению Кильпа, это было бы равносильно призыву Украины подписать перемирие до того, как российские войска покинут их страну.

«Кто знает об израильско-палестинском конфликте, тот также знает, что все это очень сложно, болезненно, и трудно управляемо», – сказал Кильп, по словам которого палестинское гражданское население тесно переплетено с ХАМАС, и это делает борьбу с террористами особенно трудной.

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