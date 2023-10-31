Умер многократный чемпион Эстонии по волейболу

Уроженец Таллинна Сандер стал волейболистом еще в средней школе, тренируясь под руководством Раймунда Пунди. Он становился чемпионом Эстонии в 1951, 1952 и 1958 годах в составе таллиннского «Спартака», а в 1957 году в составе команды TPI, сообщает volley.ee.