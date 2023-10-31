Умер многократный чемпион Эстонии по волейболу

В понедельник, 30 октября, в возрасте 90 лет умер бывший волейболист и заместитель председателя Союза волейбола Юри Сандер.
Уроженец Таллинна Сандер стал волейболистом еще в средней школе, тренируясь под руководством Раймунда Пунди. Он становился чемпионом Эстонии в 1951, 1952 и 1958 годах в составе таллиннского «Спартака», а в 1957 году в составе команды TPI, сообщает volley.ee.
В 1972–1984 годах Сандер был заместителем председателя президиума Эстонской федерации волейбола.
Союз волейбола Эстонии чтит память Юри Сандера и выражает соболезнования его родным.