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Умер многократный чемпион Эстонии по волейболу

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

В понедельник, 30 октября, в возрасте 90 лет умер бывший волейболист и заместитель председателя Союза волейбола Юри Сандер.

Юри Сандер.
Юри Сандер. Фото: esbl.ee

Уроженец Таллинна Сандер стал волейболистом еще в средней школе, тренируясь под руководством Раймунда Пунди. Он становился чемпионом Эстонии в 1951, 1952 и 1958 годах в составе таллиннского «Спартака», а в 1957 году в составе команды TPI, сообщает volley.ee.

В 1972–1984 годах Сандер был заместителем председателя президиума Эстонской федерации волейбола.

Союз волейбола Эстонии чтит память Юри Сандера и выражает соболезнования его родным.

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