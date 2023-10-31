Будут исключения? Министерство предлагает избавить от налога некоторые автомобили

Разногласия между политиками сейчас вызывает возрастной компонент автомобиля и его введение в отношении определенной категории транспортных средств.

Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс отметила, что они хотели бы избавиться от автохлама, поэтому в течение двух лет после вступления в силу автоналога можно было бы ввести переходный период, когда автомобили с приостановленной регистрационной записью не будут облагаться налогом.

«За это время у автовладельца будет возможность избавиться от своего автохлама», - сказала она.