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Будут исключения? Министерство предлагает избавить от налога некоторые автомобили

rus.postimees.ee
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Автохлам в Пыхья-Таллинне.
Автохлам в Пыхья-Таллинне. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

Законопроект об автоналоге прошел круг согласования в разных ведомствах, откуда поступило около полусотни поправок и предложений, сообщает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Разногласия между политиками сейчас вызывает возрастной компонент автомобиля и его введение в отношении определенной категории транспортных средств.

Канцлер Министерства климата Кейт Каземетс отметила, что они хотели бы избавиться от автохлама, поэтому в течение двух лет после вступления в силу автоналога можно было бы ввести переходный период, когда автомобили с приостановленной регистрационной записью не будут облагаться налогом.

«За это время у автовладельца будет возможность избавиться от своего автохлама», - сказала она.

Согласно предложению Министерства климата, автомобили, регистрация которых приостановлена уже более семи лет, будут исключаться из регистра в автоматическом режиме, а регистрация которых приостановлена позже, будут аннулироваться в упрощенном порядке.

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