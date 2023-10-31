Видео погони ⟩ Полиции пришлось пойти на таран, чтобы остановить нарушителя ПДД

Полицейский патруль заметил подозрительный автомобиль Audi, когда тот на большой скорости пытался пойти на обгон, но заметив стражей порядка, вернулся на свою полосу.

Полиция дала Audi сигнал остановиться, но водитель проигнорировал приказ и прибавил скорости.

Вильяндиский патрульный полицейский Карл Мартин Рандвяли сказал, что во время погони скорость автомобиля достигала 150 км/ч, а сама погоня растянулась на 20 километров.

«Погоня продолжалась и по гравийной дороге, и по полю. В какой-то момент у патруля возникла возможность пойти на таран автомобиля, который не собирался останавливаться», - рассказал Рандвяли.

В автомобиле было три человека. Никто не пострадал.

За рулем была 24-летнюю девушка, которая была трезва, но у которой не было водительских прав.