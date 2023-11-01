Каллас о будущем завода по производству масел: имеются три возможных варианта развития событий

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство обсудит три различных варианта строительства Аувереского завода, пишет Rus.ERR.
«Первый – не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 млн евро плюс необходимые 23 млн евро будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе», – сказала Каллас.
Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия Закона о климате.
Наиболее вероятным Каллас считает третий вариант – продолжить строительство завода и внести в закон поправки, чтобы можно было выдавать временные комплексные разрешения или уточнить существенные критерии, по которым комплексное разрешение становится недействительным.