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Каллас о будущем завода по производству масел: имеются три возможных варианта развития событий

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство обсудит три различных варианта строительства Аувереского завода, пишет Rus.ERR.

«Первый – не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 млн евро плюс необходимые 23 млн евро будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе», – сказала Каллас.

Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия Закона о климате.

Наиболее вероятным Каллас считает третий вариант – продолжить строительство завода и внести в закон поправки, чтобы можно было выдавать временные комплексные разрешения или уточнить существенные критерии, по которым комплексное разрешение становится недействительным.

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