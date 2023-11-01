Каллас о будущем завода по производству масел: имеются три возможных варианта развития событий

«Первый – не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 млн евро плюс необходимые 23 млн евро будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе», – сказала Каллас.

Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия Закона о климате.