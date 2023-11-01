Пользователи сайта eesti.ee столкнутся с важными переменами

Всего было создано около 590 000 электронных адресов с именем и фамилией, но регулярно ими пользовались лишь 2% пользователей. «В начале года мы провели опрос среди владельцев именных электронных адресов, и 60% из них даже не знали, что у них есть такой адрес, а 70% не считали нужным иметь его для перенаправления почты», — добавил Хейтер. С названием предприятия создано 256 000 адресов электронной почты, но активных пользователей среди них еще меньше, чем среди физических лиц.

Поскольку письма на адреса имя.фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee могут отправлять все в неограниченном объеме, через них проходит много нежелательной почты и других неактуальных материалов.

«В результате, в основном из-за спам-фильтров Microsoft, Gmail и Yahoo, многие из важных писем не попадают на адреса пересылки, поэтому сегодня эта услуга не является идеальной и надежной, – пояснил Хейтер. – Мы понимаем, что решение о закрытии может причинить временные неудобства немногочисленным пользователям, и приносим за это свои извинения».