Серьезно? Международная федерация хоккея внесла Россию в подгруппу олимпийского турнира!

Накануне организация на своей домашней страничке опубликовала схему квалификационных турниров на Олимпийские игры в Милане в 2026 году. А также схему, по которой та или иная сборная может выйти на ОИ. В Милане будет соревноваться 12 команд, квалификационные турниры позволят отобрать на олимпиаду три команды.

Из девяти, уже отобранных на ОИ команд в подгруппу А вошли Канада, Швеция, Швейцария и Италия, в подгруппу В Финляндия, Германия, Чехия и один из победителей квалификации. В подгруппу С вошли Россия, США и еще два места для победителей квалификации.

Да позиция России в мировом рейтинге сейчас заморожена, и она посеяна прямо на олимпийский турнир и не должна проходить квалификационный отбор. Правда, возле названия страны стоит звездочка и пометка, что Россия сможет участвовать лишь в случае, если ей к моменту начала соревнований разрешат вновь вернуться на международную арену. То же правило действует и в отношении Беларуси, которой необходимо пройти квалификационный отбор.

Если бы Россия и Беларусь попали на ОИ в Милан, они соревновались бы в одной подгруппе с США.