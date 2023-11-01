Серьезно? Международная федерация хоккея внесла Россию в подгруппу олимпийского турнира!

Тема с возвращением российских и белорусских спортсменов на международные турниры никак не может завершиться. Хотя Международная федерация хоккея (IIHF) с самого начала войны ясно дала понять, что не допустит сборные этих стран на соревнования, один интересный маневр все же был предпринят.
Накануне организация на своей домашней страничке опубликовала схему квалификационных турниров на Олимпийские игры в Милане в 2026 году. А также схему, по которой та или иная сборная может выйти на ОИ. В Милане будет соревноваться 12 команд, квалификационные турниры позволят отобрать на олимпиаду три команды.
Из девяти, уже отобранных на ОИ команд в подгруппу А вошли Канада, Швеция, Швейцария и Италия, в подгруппу В Финляндия, Германия, Чехия и один из победителей квалификации. В подгруппу С вошли Россия, США и еще два места для победителей квалификации.
Да позиция России в мировом рейтинге сейчас заморожена, и она посеяна прямо на олимпийский турнир и не должна проходить квалификационный отбор. Правда, возле названия страны стоит звездочка и пометка, что Россия сможет участвовать лишь в случае, если ей к моменту начала соревнований разрешат вновь вернуться на международную арену. То же правило действует и в отношении Беларуси, которой необходимо пройти квалификационный отбор.
Если бы Россия и Беларусь попали на ОИ в Милан, они соревновались бы в одной подгруппе с США.
Также стало известно, что сборная Эстонии начнет отборочный турнир на Олимпийские игры в Рейкьявике через полтора месяца после его первого этапа. Помимо Исландии, соперниками нашей команды являются Болгария и ЮАР. Чтобы претендовать на Олимпийские игры, Эстония должна выиграть три отборочных турнира, состязаясь со все более сильными командами.