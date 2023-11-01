Эксперт по безопасности: «Есть опасность войны между Россией и НАТО и есть опасность войны между Китаем и США»

Здесь очень четко можно видеть, что происходит в Украине. Война идет уже не второй, а уже почти десятый год - в следующем году будет десять лет с начала войны против Украины. Если добавить к этому ранние события в Сирии, когда, например, Россия вошла в Сирию в 2015 году, или ситуацию в разных точках Африки - Сахель, Центральной Африканской республики и т. д. - действия компании «Вагнер» и других сил со стороны России, то мы видим некий общий паттерн поведения.

Если вы говорите о том, где можно еще видеть какие-то сложные ситуации, то это, конечно, на Балканах - Сербия и Косово. Но более серьезная ситуация - это, конечно, Тайвань. Сейчас все-таки мы говорим о теоретической возможности, что Китай использует момент и действительно силой возьмет Тайвань. Есть еще одна точка - это Корейский полуостров.

- Действительно, ведь внимание Америки сейчас делится между Израилем и Украиной. Если будет еще третий очаг напряжения хватит ли ресурса? Недавно были новости как раз, но они почему-то разгонялись именно в российских СМИ, что Китай собирается направить свой флот туда же, где сейчас находится американский, в Персидский залив. Зачем это разгоняется и насколько это реально?