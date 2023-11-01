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Третья мировая война уже идет? Эксперт по безопасности о перспективах глобального военного конфликта

Передача Rus.Postimees
Анастасия Тидо
, журналист
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Мир отреагировал на нападение ХАМАС на Израиль совсем не так, как на агрессию России против Украины. По всему миру начались массовые акции против Израиля в поддержку так называемого палестинского народа. Появились слухи о скором вмешательстве Китая. Разбираемся с экспертом, почему так произошло, могут ли эти войны привести к глобальному военному конфликту и где может вспыхнуть следующая война. Об этом в передаче Rus.Postimees «На кухне» говорит депутат Рийгикогу и эксперт по безопасности Марко Михкельсон.

Смотрите в прямом эфире в 15-00.

На территории сектора Газа сейчас идет тяжелейшая военная операция Армии обороны Израиля. Израиль считает это самообороной, допустимой с точки зрения международного права в случае агрессии против государства. Сообщения о том, что Пекин готов отправить и свои корабли поближе к арене боевых действий между Израилем и ХАМАСом, были опубликованы рядом мировых СМИ и старательно тиражировались российской прессой. Это могло вызвать предположения, будто регион уже подошел к грани мировой войны, в которую вступят флоты США и Китая. 

Может ли произойти глобальный конфликт с участием крупнейших армий мира? Причастны ли Россия и Иран к нападению ХАМАС на Израиль и почему сейчас Израилю отказывает в праве на самооборону даже Генсек ООН? Вызвана поддержка так называемой Палестины глобальной поддержкой терроризма, коррупцией в международных организациях или банальным антисемитизмом? Почему мир уже не впервые молчит, когда евреев уничтожают за то, что они евреи? Есть ли антисемиты в эстонском парламенте и как они сейчас себя ведут?

Об этом в студии с ведущей Анастасией Тидо будет говорить руководитель парламентской комиссии по иностранным делам, эксперт по вопросам безопасности Марко Михкельсон.

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