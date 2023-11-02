ВИДЕООПРОС ⟩ Новый налог с оборота: чем запасаются таллиннцы накануне роста цен

Анастасия

Анастасия. Фото: Денис Антонов

Молодая мама Анастасия переживает, что новый налог с оборота ударит по всем и пострадают все участники рынка товаров и услуг. Она считает, что больше всего рост цен на себе ощутят пенсионеры.

«Запасы продуктов делали всегда и будут делать. Я думаю, надо брать консервы, что-то из моющих средств, шампуни, гели. Причем только по скидкам», - уверена Анастасия.

Татьяна

Татьяна. Фото: Денис Антонов

Татьяна не верит в пользу запасов для себя, но не отрицает их необходимость для больших семей.

«Я никогда не запасалась, поэтому мне запасы и сейчас не нужны. Многие считают, что закупать впрок - это в порядке вещей, и, может быть, это правильно. Большие семьи, разный достаток, наверное, оправдывают закупки, - соглашается с привычкой делать запасы Татьяна. - Например, дрова или что-то такое. Но я не собиралась ничего запасать. Будет день, будет и пища».

Галина

Галина. Фото: Денис Антонов

Домохозяйка Галина пока не ответила себе на вопрос, делать запас продуктов или нет. По ее словам, у нее был отрицательный опыт в хранении круп, которые она купила по скидкам впрок. С другой стороны, все дорожает с каждым днем, и если раньше в магазинах были высокие цены и люди шли на рынок, то теперь и на рынке сэкономишь.

«Я закупила пшено и перловку в пакетиках для варки. Несмотря на то, что срок хранения был еще длинный, в них завелись вредители. Вот мы набираем всего, вроде бы выгодно, а потом выкидываем. Тогда зачем закупать? Чтобы потом выкинуть?» - задается вопросом Галина.

Надежда

Надежда. Фото: Денис Антонов

Пенсионерка Надежда считает, что новый налог с оборота на ней не скажется. На запасы у нее нет денег. Она уверена, что одинокому человеку достаточно упаковки яиц, пакета молока и хлеба, а на это пенсии хватит.