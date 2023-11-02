ВИДЕООПРОС ⟩ Новый налог с оборота: чем запасаются таллиннцы накануне роста цен

По данным Kantar Emor, повышение налога на добавленную стоимость с нового года заставит почти каждого второго (46%) жителя Эстонии экономить, а 18% жителей уже планируют закупить промышленные товары и продукты длительного хранения. Rus.Postimees поинтересовался у таллиннцев, планируют ли они закупаться продуктами и товарами до Нового года и что именно запасают впрок.
Надежда
Пенсионерка Надежда считает, что для запасов нужны свободные деньги, а их в семье нет. Ее дочь в поисках работы, сын получает небольшую зарплату, которая уходит на внуков. Запас удается сделать только из тех продуктов, что продаются по скидкам и с длительным сроком хранения: макароны, крупы, растительное масло.
«Когда бывают скидки в магазинах, то возьмёшь килограммов десять чего-нибудь долгого хранения. Когда соседи бегут, если акция какая, смотрят желтые ценники или красные, то я тоже заглядываю, - говорит Надежда. - Если раньше мои многие знакомые ходили только в одну сеть магазинов или в тот, что ближе к дому, сейчас все решает цена, а не название торговой сети».
Николай
Мастер Николай уверен, что запасами предотвратить негативное влияние нового налога с оборота на уровень жизни нельзя. Он считает, что запастись на всю жизнь невозможно.
«Эти попытки купить продукты в запас бессмысленны. Запас - это временное явление, не ангары же люди будут этими покупками набивать, - удивляется Николай. - Просто повышение налога ударит по самым незащищенным: малоимущим, пенсионерам, студентам».
Виктория
Менеджер Виктория серьезно рассматривает возможность до Нового года сделать запас продуктов и товаров, которые необходимы ежедневно. Она уверена, что инфляция все равно съедает накопления, так что самое выгодное - это купить продукты и товары по нынешним ценам. Из-за налога вырастет все, а зарплаты останутся на месте.
«Есть смысл что-то закупить заранее по нынешним ценам, пока не ввели новый налог с оборота. Иначе на то же самое мы будем тратить больше денег, - говорит Виктория. - Новый налог меня не воодушевляет, потому что, мне кажется, из-за него поднимут цены все: и производители, и поставщики, и торговцы».
Василий
Преподаватель Василий говорит, что ажиотажа в отношении закупок перед Новым годом ожидать не стоит. По его мнению, давно уже минули те времена, когда магазины брали штурмом. Он считает, что введение нового налога с оборота - мера необоснованная, и если нужно решать бюджетные проблемы, то больше налогов брать с крупного бизнеса.
«Не думаю, что все побегут запасы делать. Что раньше покупали? Покупали мыло, соль, продукты с долгим сроком хранения, но делали это только при угрозе каких-то стихийных бедствий, войны и прочего. А новый налог с оборота? Это рядовое событие, - делиться своими мыслями Василий. - Я отношусь к нему отрицательно. Инфляция растет быстрее, чем зарплаты и пенсии, так что надо увеличивать налоги для предпринимателей».
Анна
Пенсионерка Анна говорит, что люди уже активно закупают консервы, стиральные порошки, крупы. Она уверена, что те, кто сегодня может сделать запасы, серьезно сэкономят в будущем году.
«Будут закупать. Запасались же мы, когда война в Украине началась. Потом цены выросли, а те, кто запасы сделал, оказались в выгодном положении. Я думаю, что в первую очередь тем, у кого частные дома, нужно закупать дрова и соль. Ничего, выживем», - уверена Анна.
Анастасия
Молодая мама Анастасия переживает, что новый налог с оборота ударит по всем и пострадают все участники рынка товаров и услуг. Она считает, что больше всего рост цен на себе ощутят пенсионеры.
«Запасы продуктов делали всегда и будут делать. Я думаю, надо брать консервы, что-то из моющих средств, шампуни, гели. Причем только по скидкам», - уверена Анастасия.
Татьяна
Татьяна не верит в пользу запасов для себя, но не отрицает их необходимость для больших семей.
«Я никогда не запасалась, поэтому мне запасы и сейчас не нужны. Многие считают, что закупать впрок - это в порядке вещей, и, может быть, это правильно. Большие семьи, разный достаток, наверное, оправдывают закупки, - соглашается с привычкой делать запасы Татьяна. - Например, дрова или что-то такое. Но я не собиралась ничего запасать. Будет день, будет и пища».
Галина
Домохозяйка Галина пока не ответила себе на вопрос, делать запас продуктов или нет. По ее словам, у нее был отрицательный опыт в хранении круп, которые она купила по скидкам впрок. С другой стороны, все дорожает с каждым днем, и если раньше в магазинах были высокие цены и люди шли на рынок, то теперь и на рынке сэкономишь.
«Я закупила пшено и перловку в пакетиках для варки. Несмотря на то, что срок хранения был еще длинный, в них завелись вредители. Вот мы набираем всего, вроде бы выгодно, а потом выкидываем. Тогда зачем закупать? Чтобы потом выкинуть?» - задается вопросом Галина.
Надежда
Пенсионерка Надежда считает, что новый налог с оборота на ней не скажется. На запасы у нее нет денег. Она уверена, что одинокому человеку достаточно упаковки яиц, пакета молока и хлеба, а на это пенсии хватит.
«Стоит запасы делать для большой семьи, а мне что нужно? Я одинокая - и что, я буду закупать крупы и макароны, чтобы у меня там мошки завелись? Зачем? Ну пусть будет 22 процента, я не боюсь».