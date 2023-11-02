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ВИДЕООПРОС ⟩ Новый налог с оборота: чем запасаются таллиннцы накануне роста цен

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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По данным Kantar Emor, повышение налога на добавленную стоимость с нового года заставит почти каждого второго (46%) жителя Эстонии экономить, а 18% жителей уже планируют закупить промышленные товары и продукты длительного хранения. Rus.Postimees поинтересовался у таллиннцев, планируют ли они закупаться продуктами и товарами до Нового года и что именно запасают впрок.

Надежда

Надежда.
Надежда. Фото: Денис Антонов

Пенсионерка Надежда считает, что для запасов нужны свободные деньги, а их в семье нет. Ее дочь в поисках работы, сын получает небольшую зарплату, которая уходит на внуков. Запас удается сделать только из тех продуктов, что продаются по скидкам и с длительным сроком хранения: макароны, крупы, растительное масло.

«Когда бывают скидки в магазинах, то возьмёшь килограммов десять чего-нибудь долгого хранения.  Когда соседи бегут, если акция какая, смотрят желтые ценники или красные, то я тоже заглядываю, - говорит Надежда. - Если раньше мои многие знакомые ходили только в одну сеть магазинов или в тот, что ближе к дому, сейчас все решает цена, а не название торговой сети».

Николай

Николай.
Николай. Фото: Денис Антонов

Мастер Николай уверен, что запасами предотвратить негативное влияние нового налога с оборота на уровень жизни нельзя. Он считает, что запастись на всю жизнь невозможно.

«Эти попытки купить продукты в запас бессмысленны. Запас - это временное явление, не ангары же люди будут этими покупками набивать, - удивляется Николай. - Просто повышение налога ударит по самым незащищенным: малоимущим, пенсионерам, студентам».

Виктория

Виктория.
Виктория. Фото: Денис Антонов

Менеджер Виктория серьезно рассматривает возможность до Нового года сделать запас продуктов и товаров, которые необходимы ежедневно. Она уверена, что инфляция все равно съедает накопления, так что самое выгодное - это купить продукты и товары по нынешним ценам. Из-за налога вырастет все, а зарплаты останутся на месте.

«Есть смысл что-то закупить заранее по нынешним ценам, пока не ввели новый налог с оборота. Иначе на то же самое мы будем тратить больше денег, - говорит Виктория. - Новый налог меня не воодушевляет, потому что, мне кажется, из-за него поднимут цены все: и производители, и поставщики, и торговцы».

Василий

Василий.
Василий. Фото: Денис Антонов

Преподаватель Василий говорит, что ажиотажа в отношении закупок перед Новым годом ожидать не стоит. По его мнению, давно уже минули те времена, когда магазины брали штурмом. Он считает, что введение нового налога с оборота - мера необоснованная, и если нужно решать бюджетные проблемы, то больше налогов брать с крупного бизнеса.

«Не думаю, что все побегут запасы делать. Что раньше покупали? Покупали мыло, соль, продукты с долгим сроком хранения, но делали это только при угрозе каких-то стихийных бедствий, войны и прочего. А новый налог с оборота? Это рядовое событие, - делиться своими мыслями Василий. - Я отношусь к нему отрицательно. Инфляция растет быстрее, чем зарплаты и пенсии, так что надо увеличивать налоги для предпринимателей».

Анна

Анна.
Анна. Фото: Денис Антонов

Пенсионерка Анна говорит, что люди уже активно закупают консервы, стиральные порошки, крупы. Она уверена, что те, кто сегодня может сделать запасы, серьезно сэкономят в будущем году.

«Будут закупать. Запасались же мы, когда война в Украине началась. Потом цены выросли, а те, кто запасы сделал, оказались в выгодном положении. Я думаю, что в первую очередь тем, у кого частные дома, нужно закупать дрова и соль. Ничего, выживем», - уверена Анна.

Анастасия

Анастасия.
Анастасия. Фото: Денис Антонов

Молодая мама Анастасия переживает, что новый налог с оборота ударит по всем и пострадают все участники рынка товаров и услуг. Она считает, что больше всего рост цен на себе ощутят пенсионеры.

«Запасы продуктов делали всегда и будут делать. Я думаю, надо брать консервы, что-то из моющих средств, шампуни, гели. Причем только по скидкам», - уверена Анастасия.

Татьяна

Татьяна.
Татьяна. Фото: Денис Антонов

Татьяна не верит в пользу запасов для себя, но не отрицает их необходимость для больших семей.

«Я никогда не запасалась, поэтому мне запасы и сейчас не нужны. Многие считают, что закупать впрок - это в порядке вещей, и, может быть, это правильно. Большие семьи, разный достаток, наверное, оправдывают закупки, - соглашается с привычкой делать запасы Татьяна. - Например, дрова или что-то такое. Но я не собиралась ничего запасать. Будет день, будет и пища».

Галина

Галина.
Галина. Фото: Денис Антонов

Домохозяйка Галина пока не ответила себе на вопрос, делать запас продуктов или нет. По ее словам, у нее был отрицательный опыт в хранении круп, которые она купила по скидкам впрок. С другой стороны, все дорожает с каждым днем, и если раньше в магазинах были высокие цены и люди шли на рынок, то теперь и на рынке сэкономишь. 

«Я закупила пшено и перловку в пакетиках для варки. Несмотря на то, что срок хранения был еще длинный, в них завелись вредители. Вот мы набираем всего, вроде бы выгодно, а потом выкидываем. Тогда зачем закупать? Чтобы потом выкинуть?» - задается вопросом Галина.

Надежда

Надежда.
Надежда. Фото: Денис Антонов

Пенсионерка Надежда считает, что новый налог с оборота на ней не скажется. На запасы у нее нет денег. Она уверена, что одинокому человеку достаточно упаковки яиц, пакета молока и хлеба, а на это пенсии хватит.

«Стоит запасы делать для большой семьи, а мне что нужно? Я одинокая - и что, я буду закупать крупы и макароны, чтобы у меня там мошки завелись? Зачем? Ну пусть будет 22 процента, я не боюсь».

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