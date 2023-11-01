Тяжелая авария на шоссе: скорая помощь доставила в больницу двух человек

Старший комиссар Раквереского полицейского отделения Арго Вахула сообщил, что, по предварительной информации, виновницей аварии стала женщина, ехавшая на автомобиле Toyota из Раквере в сторону Тапа, которая собиралась совершить обгон. «Водитель признала свою вину и пояснила, что начала обгон, но не заметила встречный автомобиль Audi, за рулем которого также находилась женщина, и произошло столкновение», - рассказал Вахула.

В обеих автомобилях находились только водители. Несмотря на то, что машины были сильно повреждены, водители получили незначительные травмы, но машина скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу для осмотра.