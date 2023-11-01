Тяжелая авария на шоссе: скорая помощь доставила в больницу двух человек

Сегодня рано утром в деревне Каривярава волости Раквере на 137-м километре шоссе Пярну – Раквере – Сымеру произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Старший комиссар Раквереского полицейского отделения Арго Вахула сообщил, что, по предварительной информации, виновницей аварии стала женщина, ехавшая на автомобиле Toyota из Раквере в сторону Тапа, которая собиралась совершить обгон. «Водитель признала свою вину и пояснила, что начала обгон, но не заметила встречный автомобиль Audi, за рулем которого также находилась женщина, и произошло столкновение», - рассказал Вахула.
В обеих автомобилях находились только водители. Несмотря на то, что машины были сильно повреждены, водители получили незначительные травмы, но машина скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу для осмотра.
По данным полиции, оба водителя были трезвы и имели права на управление транспортными средствами соответствующих категорий. Авария произошла на участке дороги, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. На месте происшествия дорога была мокрой после дождя.