Почему так было? ⟩ Окно в ванной и холодильник под окном – особенности планировки советских квартир

Обстановка квартир советских времен постепенно уходит в историю. Но есть в дизайне интерьера некоторые особенности, необходимость или назначение которых совершенно непонятно молодому поколению. Что это, почему и для чего?
За многими непонятными решениями стоит простая логика: тогда не хватало материалов, места и возможностей. Так что делали что-то из чего-то.
Двери открываются внутрь
Сегодня это решение больше не используется, но в хрущевках такие крошечные лестничные площадки, что открывающаяся наружу дверь заблокировала бы вход и выход соседям, поэтому двери в квартиры открывались внутрь.
Окно между кухней и ванной
Это решение до сих пор шокирует молодое поколение. Существует несколько версий практической необходимости такого окна, но ни одна из них не подтверждена. Некоторые думают, что окно экономило электричество. Другие уверены, что это помогало проветрить ванную и предотвратить образование плесени и влаги. Но самая популярная версия – окно в ванной появилось по настоятельному требованию медиков. А именно, в СССР был распространен туберкулез, а темные и сырые помещения были идеальным источником для размножения туберкулезных бактерий. Окно пропускало солнечный свет в ванную и тем самым якобы помогало уничтожать бактерии.
Стенной шкаф под кухонным окном
Эту кладовку проектировщики придумали из искренней заботы о советских хозяйках: места в квартире катастрофически не хватало. Поэтому этот шкаф с несколькими полками стал настоящим спасательным кругом: в него можно было положить запас продуктов. А в холодные зимы он играл и роль холодильника, которые тогда были далеко не в каждой семье.
Двухцветные стены подъездов
Кто-то помнить облезлые стены, покрытые шершавой штукатуркой и покрашенные в ядовито-синий, ядрено-зеленый или вообще цвета детской неожиданности? Окрашена была только нижняя часть стены, верхние оставались белыми. Ответ снова чисто практический. Во-первых, краска стоила дороже побелки, поэтому такой вариант позволял сэкономить, а во-вторых, в случае пожара и задымления стык краски и белой части оставался хорошо виден и позволял быстро выйти из подъезда.
Девятиэтажные дома
Сегодня строят здания с разными этажами. Но в СССР в девятиэтажном доме должен быть только пассажирский лифт, а в доме выше девяти этажей, еще и грузовой лифт вдобавок. Экономия в действии!
Маленькие кухни
Маленькие кухни – причина душевной боли и печали для многих хозяек. Там и одному человеку было тесно, не говоря уже обо всей семье. Почему же сердце дома было таким маленьким и неуютным? Руководство страны тогда считало, что люди должны уделять больше времени работе и образованию, а не повседневной жизни и приготовлению пищи. Планировалось открыть много столовых, но годы показали, что этот план не сработал.