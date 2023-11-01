Почему так было? ⟩ Окно в ванной и холодильник под окном – особенности планировки советских квартир

За многими непонятными решениями стоит простая логика: тогда не хватало материалов, места и возможностей. Так что делали что-то из чего-то.

Двери открываются внутрь

Сегодня это решение больше не используется, но в хрущевках такие крошечные лестничные площадки, что открывающаяся наружу дверь заблокировала бы вход и выход соседям, поэтому двери в квартиры открывались внутрь.

Окно между кухней и ванной

Это решение до сих пор шокирует молодое поколение. Существует несколько версий практической необходимости такого окна, но ни одна из них не подтверждена. Некоторые думают, что окно экономило электричество. Другие уверены, что это помогало проветрить ванную и предотвратить образование плесени и влаги. Но самая популярная версия – окно в ванной появилось по настоятельному требованию медиков. А именно, в СССР был распространен туберкулез, а темные и сырые помещения были идеальным источником для размножения туберкулезных бактерий. Окно пропускало солнечный свет в ванную и тем самым якобы помогало уничтожать бактерии.

Стенной шкаф под кухонным окном

Эту кладовку проектировщики придумали из искренней заботы о советских хозяйках: места в квартире катастрофически не хватало. Поэтому этот шкаф с несколькими полками стал настоящим спасательным кругом: в него можно было положить запас продуктов. А в холодные зимы он играл и роль холодильника, которые тогда были далеко не в каждой семье.