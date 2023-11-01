Ученые предупреждают: при определенных условиях ризотто и паста могут таить в себе смертельную опасность

«Синдром жареного риса» относится к типу пищевого отравления, вызываемого бактерией Bacillus cereus. Эти бактерии могут представлять опасность, если приготовленная пища слишком долго остается при комнатной температуре.

20-летний студент умер из-за того, что съел спагетти, которые он якобы хранил в холодильнике, а затем разогрел и съел предположительно через пять дней после приготовления.

Хотя смерть в результате воздействия Bacillus cereus наустапет редко, эта бактерия может вызвать желудочно-кишечные заболевания, если пища не хранится должным образом.

Что такое «синдром жареного риса»?

Baccilus cereus - распространенная бактерия, встречающаяся повсюду в окружающей среде. Она начинает вызывать проблемы при попадании в некоторые подвергнувшиеся термической обработке продукты, которые позже хранятся неправильно.

Крахмалистые продукты, такие, как рис и макароны, часто являются отличной средой для роста этой бактерии. Но также она может быть опасной и в приготовленных овощах и мясных блюдах.

Некоторые бактерии могут производить токсины. Чем дольше вы храните охлажденную пищу при комнатной температуре, тем больше вероятность накопления токсинов.

Baccilus cereus представляет собой проблему, поскольку она располагает хитростью, которой нет у других бактерий. Эта бактерия производит тип клеток, называемый спорами, которые очень устойчивы к нагреванию. Хотя нагревание хранившейся при комнатной температуре пищи до высокой температуры может убить другие виды бактерий, оно может не дать такого же эффекта, если пища заражена Baccilus cereus.

Каковы симптомы?

Симптомы инфицирования бациллой Baccilus cereus включают диарею и рвоту. На самом деле существует два типа инфицирования этой бактерией: один обычно связан с диареей, а другой - с рвотой.