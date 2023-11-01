Одним школы, другим – репрессии. Как живут национальные меньшинства в Азербайджане

Язык талышей, живущих в основном на юго-востоке Азербайджана, тоже похож на персидский, вероисповедание же и обычаи, как и у татов, похожи на азербайджанские. Лезгины же - дагестанский народ, живущий на севере, вблизи границы с Россией, от азербайджанцев их помимо языка отличает еще направление ислама: лезгины - сунниты.

Этнографический музей Ленкорани. Фото: BBC

Учебных пособий им так же не хватает. «В классе из 30 школьников только у десятерых есть учебники, они старые и потертые, и чаще всего достались от родителей», - рассказывает Сабина (имя изменено), школьная учительница в Гусарском районе. Эти учебники лезгинского языка в разное время привезли из Дагестана. Сабина говорит, что Министерство образования обещало предоставить им новые учебники, но их до сих пор нет.

Учителя, по ее словам, выкручиваются, как могут: «Сами материал предоставляют, пишут диктанты, находят в интернете тексты, чтобы дети были грамотными». Несмотря на то, что лезгинский - основной язык общения в их деревне, преподается он всего раз в неделю с первого по девятый классы.

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