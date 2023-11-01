Видео ⟩ Сборная Эстонии вновь обыграла Армению и стала лидером подгруппы в Лиге наций

Благодаря хет-трику Лизетт Таммик команда гостей сумела выиграть со счетом 4:1, также много голов хотелось забить и перед нашей домашней публикой. Это удалось, даже несмотря на то, что дождь превратил покрытие стадиона A.LeCoq в болото.

Уже на 8-й минуте снова отличилась Таммик, открыв счет. Через четверть часа Эмма Трейберг забила два гола. На 56-й минуте Оксана Пизлова умело реализовала отлично разыгранную атаку армянок, но большего гости сделать не смогли. Кайри Химанен (гол на 76-й минуте) и вновь Таммик (90+2-я) определили окончательный счет.

Одержав две победы подряд, Эстония вырвалась вперед в 4-й подгруппе С-Лиги. Правда, Казахстан сыграл на две игры меньше нас, а Израиль – на три. Однако в промежуток с 23 ноября по 5 декабря Израилю предстоит сыграть пять игр подряд, с перерывами в несколько дней!