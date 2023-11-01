ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Названы четыре торговые сети, в чьи магазины регулярно заходит половина жителей страны

В среднем житель Эстонии за две недели посещает 3,2 торговые сети, при этом он заходит в продуктовый магазин в среднем 3,3 раза в неделю. «Частота посещения продуктовых магазинов за последние несколько десятилетий имела тенденцию к снижению, что показывает, что люди стараются заранее думать о своих потребностях и в большей степени планировать свою покупательскую корзину, - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Кайса Эско. - Покупки в разных продуктовых магазинах указывают на то, что люди не могут приобрести все свои любимые продукты в одном магазине, а с другой стороны, удобство также является важным фактором: например, спонтанные покупки совершаются в магазине рядом с местом работы или в ближайшем небольшом магазине рядом с домом».

Исследование выявило, какие торговые сети жители Эстонии посетили за последние две недели. Наибольшее количество людей посетило Coop, за ними следуют Selver и Maxima с совсем небольшим отрывом, Rimi на четвертом месте, тоже с небольшим отрывом. Эти четыре торговые сети являются наиболее популярными. В течение двух недель их посетил примерно каждый второй житель Эстонии. За этот период почти 30% населения посетили магазины сетей Lidl, Prisma и Grossi.

«При анализе результатов, конечно, стоит иметь в виду, что покрытие у продуктовых сетей разное; от Coop, у которого лучшее покрытие, и зачастую это ближайший к дому человека магазин за пределами крупных городов, до Prisma и Lidl, которые представлены в значительно меньшем количестве мест», - пояснила Эско.

В продуктовом магазине люди самым важным считают удобный и широкий выбор товаров, удачное расположение и возможность совершать покупки быстро и с комфортом.