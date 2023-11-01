ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поиске 17-летней Марлеэн

Родственники сообщили полиции, что 20 октября девушка была отпущена из школы домой в деревню Кырвекюла в Тартумаа, откуда она должна была вернуться в учебное заведение к началу учебной недели. Однако в школу она так и не пошла, а вместо этого сбежала из дома. На данный момент ни семья, ни школьный персонал не знают, где и с кем проводит время Марлеэн.