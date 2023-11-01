ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поиске 17-летней Марлеэн

Полиция обращается за помощью в установлении местонахождения 17-летней Марлеэн, которая не вернулась в Образовательную коллегию Маарьямаа. Дома ее также нет.
Родственники сообщили полиции, что 20 октября девушка была отпущена из школы домой в деревню Кырвекюла в Тартумаа, откуда она должна была вернуться в учебное заведение к началу учебной недели. Однако в школу она так и не пошла, а вместо этого сбежала из дома. На данный момент ни семья, ни школьный персонал не знают, где и с кем проводит время Марлеэн.
В прошлом девушка таким же образом прогуливала школу и проводила время с друзьями в городе вместо того, чтобы оставаться дома и в учебном заведении. Ее телефон выключен.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о передвижениях или местонахождении Марлеэн, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.