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ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в поиске 17-летней Марлеэн

rus.postimees.ee
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17-летней Марлеэн нет ни в школе, ни дома.
17-летней Марлеэн нет ни в школе, ни дома. Фото: Politsei

Полиция обращается за помощью в установлении местонахождения 17-летней Марлеэн, которая не вернулась в Образовательную коллегию Маарьямаа. Дома ее также нет.

Родственники сообщили полиции, что 20 октября девушка была отпущена из школы домой в деревню Кырвекюла в Тартумаа, откуда она должна была вернуться в учебное заведение к началу учебной недели. Однако в школу она так и не пошла, а вместо этого сбежала из дома. На данный момент ни семья, ни школьный персонал не знают, где и с кем проводит время Марлеэн.

В прошлом девушка таким же образом прогуливала школу и проводила время с друзьями в городе вместо того, чтобы оставаться дома и в учебном заведении. Ее телефон выключен.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о передвижениях или местонахождении Марлеэн, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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