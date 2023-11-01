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Банк Эстонии: экономическое положение страны ставит под угрозу рабочие места

Лийна Лакс
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Зарплата
Зарплата Фото: Irina Shatilova/Shutterstock

Недавнее исследование рынка труда, проведенное Банком Эстонии, показывает, что безработица имеет тенденцию к росту с мая, но, учитывая глубину экономического спада, в настоящий момент у нас нет больших проблем. Но если экономика не восстановится, рабочие места окажутся под угрозой.

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар отметила, что, хотя экономический спад длится уже полтора года, ситуация на рынке труда Эстонии оказалась лучше, чем прогноз и опыт предыдущих экономических кризисов.

«Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности и строительном секторе уже некоторое время снижается, но благодаря сфере услуг занятость в целом остается высокой. Хотя по прогнозам экономика должна начать восстанавливаться в ближайшее время, восстановление не будет быстрым, и если затраты на рабочую силу продолжат быстро расти, это, вероятно, означает, что найти работу станет сложнее», - сказала Соосаар.

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