Банк Эстонии: экономическое положение страны ставит под угрозу рабочие места

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар отметила, что, хотя экономический спад длится уже полтора года, ситуация на рынке труда Эстонии оказалась лучше, чем прогноз и опыт предыдущих экономических кризисов.

«Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности и строительном секторе уже некоторое время снижается, но благодаря сфере услуг занятость в целом остается высокой. Хотя по прогнозам экономика должна начать восстанавливаться в ближайшее время, восстановление не будет быстрым, и если затраты на рабочую силу продолжат быстро расти, это, вероятно, означает, что найти работу станет сложнее», - сказала Соосаар.