Легендарный лыжник Петтер Нортуг возвращается

37-летний Нортуг последний раз выступал на этапе Кубка мира в 2017 году. После перерыва в спорте Нортуг сосредоточился на лыжных марафонах. Однако теперь накануне сезона он хочет проверить свои силы, выйдя на трассу против лучших лыжников мира.

«Это здорово! Очень здорово видеть скорость Нортуга. При этом может показаться, что Петтер хочет участвовать в тех же соревнованиях, что и его младший брат Эвен», - прокомментировал Iltalehti директор соревнований Олоса Веса Вирккунен.

На мартовском этапе Кубка мира, который прошел на таллиннском Певческом поле, победу в составе сборной Норвегии одержал Йоханнес Хесфлот Клэбо. За ним следуют Лукас Шаванат из Франции и 28-летний Эвен Нортуг, младший брат Петтера Нортуга, занявший третье место.

Карьера Петтера Нортуга, завоевавшего в общей сложности 15 золотых медалей чемпионатов, завершилась в сезона 2016/17. Он попытался вернуться в серию Кубка мира, но после 2018 года больше не выступал.

После ухода из большого спорта, Нортуг пустился во все тяжкие, но, по его словам, уже пять лет не пьет, а с прошлой зимы сосредоточился на серии марафонов Ski Classics.

Его результаты в дебютном сезоне марафонской серии были нестабильными, но он смог выиграть марафон Кортина-Тоблах, который не является частью лыжного классического тура.

«Понятное дело, что ради успеха в серии Ski Classics летом 2023 года должен тренироваться намного серьезнее, чем летом 2022 года», — сказал Нортуг изданию Iltalehti в конце прошлого сезона.