Новая кампания Союза защиты детей направлена ​​на искоренение методов воспитания, основанных на страхе

В Союзе защиты детей сообщили, что исследование, организованное Департаментом социального страхования в 2021 году, показывает, что каждый четвертый взрослый в Эстонии считает физическое наказание детей неизбежным. В 2018 году исследование Praxis показало, что каждый пятый родитель физически наказывает своего ребенка.

«Эти цифры показывают, что насилие над детьми по-прежнему является масштабной проблемой в Эстонии. Цель кампании “Поговори со мной” - поставить под сомнение устаревшие и вредные методы воспитания и связанные с ними мифы и перейти к отношениям и моделям воспитания, учитывающим права и потребности ребенка», - говорится в пресс-релизе.

«Физическое наказание детей является насилием и запрещено законом в Эстонии с 2016 года, однако оно встречается в нашем обществе гораздо чаще, чем нам хотелось бы думать», - сказала глава Союза защиты детей Варье Ояла.

«Этой кампанией мы хотим привлечь внимание к разрушительному эффекту наказания и страха, а также поговорить о ориентированных на ребенка и позитивных методах воспитания, которые можно использовать вместо запугивания или наказания», - добавила она.

Союз также сообщил, что по результатам исследования каждая вторая мать и каждый третий отец испытывают стресс или депрессию, каждый четвертый взрослый находится в группе риска депрессии, а каждый пятый - в группе риска тревожного расстройства.

«Наши дети окружены взрослыми, у которых много забот, и им бывает сложно сохранить эмоциональное равновесие. Чтобы быть для ребенка опорой и примером для подражания, взрослые должны в первую очередь заботиться о собственном психическом здоровье и изучать практические приемы преодоления сильных эмоций. Мы также затронем эту тему в ноябре», - пояснила Ояла.