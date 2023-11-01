ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские войска отбрасываются с левого берега Днепра, и это большой успех ВСУ

В оккупированном Донецке произошел мощный пожар, в результате которого было уничтожено большое количество топливных резервуаров. Местные жители сообщили о ракетной атаке с использованием системы HIMARS. Эти разрушения окажут заметное влияние на боевые действия в районе Авдеевки и Марьинки в последующие дни. Вчера появилась информация, что в результате удара HIMARS в Донецкой области также была уничтожена колонна воинской части, сформированной в Чувашии. Сообщается, что в результате погибло более 100 солдат, также многие были ранены.

Однако в соцсетях распространяется все больше информации - причем преимущественно со стороны российских блогеров - о том, что украинские спецназовцы расширяют плацдармы на левом берегу Днепра. Украинское военное командование напрямую происходящее не комментирует, но намекает на успех. Это, безусловно, очень важное событие, и российские войска оттесняются от берегов Днепра. Пока не замечено, что Украина готовится в ближайшее время переправить через реку свои более крупные силы.