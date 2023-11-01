ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские войска отбрасываются с левого берега Днепра, и это большой успех ВСУ

Теперь, когда израильские силы вошли в густонаселенные районы, боевые действия стали более ожесточенными. Израильская армия также объявила вчера, что двое солдат были убиты и двое ранены в ходе наземной операции, когда они атаковали укрепленную позицию ХАМАС.
Израильская армия сообщила, что с начала войны было убито в общей сложности 317 солдат, но большинство из них погибли в результате внезапного нападения ХАМАС 7 октября. В настоящее время не представляется возможным найти адекватную информацию о погибших боевиках ХАМАС, или о людях, погибших в секторе Газа. Египет начал обеспечивать безопасность границы с сектором Газа, а это означает, что сейчас египтяне готовятся к возможному массовому исходу палестинцев из сектора Газа.
Взрывы в России, удары по Украине
Вчера в России при неизвестных обстоятельствах произошли взрывы на предприятии ВПК «Урал», расположенном под Соликамском. На этом предприятии производят взрывчатку для различных боеприпасов.
Сегодня ночью произошла значительно более масштабная воздушная атака на украинские города. По данным украинской армии, из 20 иранских беспилотников было сбито 18, также была сбита и единственная выпущенная Россией крылатая ракета. В соцсетях есть информация, что как минимум один иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг в Полтавской области, но подробной информации о нанесенном ущербе нет.
Количество наземных нападений со стороны российских сил вчера незначительно увеличилось.
В Донецкой области продолжаются обстрелы силами российской армии районов Авдеевки и Марьинки. Украинская армия справляется с отражением этих атак и украинская оборона там пока держится.