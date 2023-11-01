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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские войска отбрасываются с левого берега Днепра, и это большой успех ВСУ

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Иран усилиями нескольких группировок пытается создать впечатление, что Израиль атакуется отовсюду
  • На российском военно-промышленном предприятии «Урал» произошли взрывы
  • До начала следующего лета Украина не сможет начать активно использовать самолеты F-16

Сегодня ночью произошла значительно более масштабная воздушная атака - в сравнении с последними неделями - на украинские города, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Заявление йеменских группировок хуситов о том, что они атаковали Израиль с помощью большого количества дронов и баллистических ракет, вызвало в Израиле некоторую коммуникационную неразбериху. Хуситы также пытались активно вбрасывать в социальные сети новости о нападениях в Израиле.

После некоторого молчания израильская армия объявила, что сбила несколько ракет. Позже, без четкой ссылки на источник, в СМИ появилась информация, что Израиль впервые применил новую противоракетную систему Arrow 3 для уничтожения ракет хуситов. Вчера вечером группировка хуситов организовала новую атаку, и выпущенная хуситами ракета также была сбита израильской ПВО недалеко от Элиата.

Иран усилиями связанных с ним группировок пытается создать впечатление, что Израиль подвергается нападению со всех сторон. Вчера была предпринята попытка создать поток информации в социальных сетях, будто бы Йемен объявил войну Израилю. Иран также хочет дестабилизировать арабские страны такими атаками, потому что деятельность хуситов явно не устраивает ни Саудовскую Аравию, ни Египет.

Воздушные налеты на туннели

По данным Израиля, израильские силы авиаударом ликвидировали командира ХАМАС, который возглавлял одно из подразделений, совершивших нападение 7 октября. Израиль значительно увеличил количество авиаударов по сектору Газа.

Сообщается также, что израильские ВВС способны уничтожать подземные системы туннелей ХАМАС с помощью ударов с воздуха. Дороги расчищаются для сухопутных войск, и последние осторожно продвигаются вперед в северной части сектора Газа. Авиаудары Израиля по туннелям показывают, что эти подземные системы построены без учета всех необходимых инженерных рисков, и разрушение этих систем часто приводит к разрушению наземных строений.

Теперь, когда израильские силы вошли в густонаселенные районы, боевые действия стали более ожесточенными. Израильская армия также объявила вчера, что двое солдат были убиты и двое ранены в ходе наземной операции, когда они атаковали укрепленную позицию ХАМАС.

Израильская армия сообщила, что с начала войны было убито в общей сложности 317 солдат, но большинство из них погибли в результате внезапного нападения ХАМАС 7 октября. В настоящее время не представляется возможным найти адекватную информацию о погибших боевиках ХАМАС, или о людях, погибших в секторе Газа. Египет начал обеспечивать безопасность границы с сектором Газа, а это означает, что сейчас египтяне готовятся к возможному массовому исходу палестинцев из сектора Газа.

Взрывы в России, удары по Украине

Вчера в России при неизвестных обстоятельствах произошли взрывы на предприятии ВПК «Урал», расположенном под Соликамском. На этом предприятии производят взрывчатку для различных боеприпасов.

Сегодня ночью произошла значительно более масштабная воздушная атака на украинские города. По данным украинской армии, из 20 иранских беспилотников было сбито 18, также была сбита и единственная выпущенная Россией крылатая ракета. В соцсетях есть информация, что как минимум один иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг в Полтавской области, но подробной информации о нанесенном ущербе нет.

Количество наземных нападений со стороны российских сил вчера незначительно увеличилось.

В Донецкой области продолжаются обстрелы силами российской армии районов Авдеевки и Марьинки. Украинская армия справляется с отражением этих атак и украинская оборона там пока держится.

В оккупированном Донецке произошел мощный пожар, в результате которого было уничтожено большое количество топливных резервуаров. Местные жители сообщили о ракетной атаке с использованием системы HIMARS. Эти разрушения окажут заметное влияние на боевые действия в районе Авдеевки и Марьинки в последующие дни. Вчера появилась информация, что в результате удара HIMARS в Донецкой области также была уничтожена колонна воинской части, сформированной в Чувашии. Сообщается, что в результате погибло более 100 солдат, также многие были ранены.

Однако в соцсетях распространяется все больше информации - причем преимущественно со стороны российских блогеров - о том, что украинские спецназовцы расширяют плацдармы на левом берегу Днепра. Украинское военное командование напрямую происходящее не комментирует, но намекает на успех. Это, безусловно, очень важное событие, и российские войска оттесняются от берегов Днепра. Пока не замечено, что Украина готовится в ближайшее время переправить через реку свои более крупные силы.

Каждый день в новостях появляются сообщения об обучении украинских пилотов использованию американских истребителей F-16. Сотрудничество между странами-донорами началось с преодоления разногласий, но в то же время очевидно, что идет совершенно уникальный процесс. Официальные лица США вчера подсчитали, что начавшиеся сейчас программы обучения с использованием самолетов могут продлиться около пяти месяцев. Хотя это можно считать и консервативной оценкой, но вероятно, что Украина не сможет использовать эти самолеты в больших количествах до начала следующего лета.

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