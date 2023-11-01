Разозленный Роналду потребовал замены арбитра

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», разозлился на арбитра матча четвертьфинала Кубка короля Саудовской Аравии за то, что тот не засчитал гол его товарища по команде из-за того, что Роналду находился в офсайде. Вскоре после этого забившему гол футболисту была показана красная карточка, и Роналду жестом предложил заменить рефери.