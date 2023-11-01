Разозленный Роналду потребовал замены арбитра

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», разозлился на арбитра матча четвертьфинала Кубка короля Саудовской Аравии за то, что тот не засчитал гол его товарища по команде из-за того, что Роналду находился в офсайде. Вскоре после этого забившему гол футболисту была показана красная карточка, и Роналду жестом предложил заменить рефери.
Андерсон Талисча из «Аль-Насра» забил гол в ворота «Аль-Эттифаха» в первом тайме, но он не засчитался, поскольку Роналду находился в офсайде. В дополнительные минуты первого тайма арбитр Пьеро Маса Гомес показал Талисче красную карточку.
После этого разгневанный Роналду подал знак своим товарищам по клубу, чтобы они попросили сменить судью. К счастью для болельщиков «Аль-Насра», команде все же удалось победить со счетом 1:0 в дополнительное время, когда Садио Мане забил единственный гол в матче на 107-й минуте.
В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на втором месте с 25 очками. Первое место у «Аль-Хиляль» (29 очков), в рядах которого числится бразильский атакующий Неймар.