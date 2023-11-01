Эстонские фирмы могут ожидать суперштрафов

Если раньше Инспекция по защите данных ограничивалась выдачей штрафных предупреждений, то с 1 ноября наложение штрафов значительно упростится, а их размер достигнет уровня, установленного Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR). Таким образом, с ноября размер штрафов может достичь 20 млн евро, а в некоторых случаях даже превысить эту сумму.

Хотя максимальные штрафы вырастут в несколько раз, эстонским компаниям, скорее всего, не грозят так называемые миллионные штрафы, прогнозирует Комиссия по интеллектуальной собственности и праву в сфере информационных технологий Коллегии адвокатов в анализе, опубликованном в блоге Коллегии адвокатов.

«Все штрафы, налагаемые в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR), должны быть справедливыми и пропорциональными, - подчеркнула комиссия в своем анализе. - Целью ни одного штрафа не может быть банкротство предприятия».