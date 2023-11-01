Где в Европе находятся худшие общественные туалеты? Оказывается, очень близко к нам

Как сообщает Латвийская общественная телерадиокомпания LSM, составления рейтинга компания Showers to You проанализировала более 8 000 отзывов, оставленных в Google, сравнив негативные отзывы об общественных туалетах в каждой столице и обратив внимание на частоту употребления слова «грязный». На основании этого был составлен рейтинг туалетов в каждом городе.

Однако LSM отметила, что окончательной правды в этом исследовании пока нет, поскольку представители компании не удосужились сами посетить общественные туалеты и проверить их чистоту, а ограничились субъективными мнениями, оставленными в Интернете.