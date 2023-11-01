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Где в Европе находятся худшие общественные туалеты? Оказывается, очень близко к нам

rus.postimees.ee
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Общественные туалеты в Италии.
Общественные туалеты в Италии. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer

По результатам исследования, проведенного британским производителем ванных комнат Showers to You, худшие и самые грязные общественные туалеты в Европе находятся в столице нашего южного соседа - Риге. К сожалению, место Таллинна в этом списке остается неизвестным, но, по крайней мере, эстонская столица не попала в первую десятку.

Как сообщает Латвийская общественная телерадиокомпания LSM, составления рейтинга компания Showers to You проанализировала более 8 000 отзывов, оставленных в Google, сравнив негативные отзывы об общественных туалетах в каждой столице и обратив внимание на частоту употребления слова «грязный». На основании этого был составлен рейтинг туалетов в каждом городе.

Однако LSM отметила, что окончательной правды в этом исследовании пока нет, поскольку представители компании не удосужились сами посетить общественные туалеты и проверить их чистоту, а ограничились субъективными мнениями, оставленными в Интернете.

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