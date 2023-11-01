В Латвии пьяный водитель устроил трагическое ДТП и уехал воевать в Украину

В результате лобового столкновения погиб водитель микроавтобуса, однако, судя по уголовному делу, другой машиной управлял пьяный водитель по имени Улвис, который считается подозреваемым. Мужчина вернулся домой из Украины, где он числится военным-добровольцем.

Хотя с момента происшествия прошел почти год и вина подозреваемого почти доказана, расследование Государственной полиции застопорилось, поскольку подозреваемый после выздоровления вернулся в зону боевых действий в Украине.

В Государственной полиции заявляют, что в основном в уголовных производствах по фактам дорожно-транспортных происшествий не применяются самые строгие меры, такие как задержание.

«Сбежал обратно в Украину. Насколько нам известно, с травмами ног и сломанными ребрами, - рассказывает женщина, чья компания арендовала микроавтобус в тот роковой день. - Следователь говорит, что он вернется, но это не кажется логичным».

«Тот факт, что лицо не находится в Латвии, напрямую влияет на ход процесса - в этом случае Госполиция не может завершить расследование по нему и передать его для возбуждения уголовного преследования, в результате чего невозможно привлечь человека к ответственности», - объясняет представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Национальные вооруженные силы не отправляют солдат на фронт в Украину, а контроль или надзор за солдатами-добровольцами не входит в компетенцию Минобороны, говорят в министерстве.