Прошу к столу! ⟩ Стартует Таллиннская неделя ресторанов

Вице-мэр Таллинна Йоосеп Вимм уверен, что таллиннские рестораны привлекают в столицу туристов. «Уровень и качество наших ресторанов не уступают лучшим мировым мегаполисам, и мы можем этим гордиться. Многие гости столицы, впервые оказавшиеся в Таллинне, признают, что самым приятным сюрпризом для них стали высококлассные рестораны», – сказал Вимм.

Поскольку Таллинн носит почетный титул Зеленой столицы Европы 2023, начиная с этого года город призывает всех участников мероприятий Таллиннской недели ресторанов предлагать своим гостям более экологичные блюда. Это помогает привлечь внимание к важности экологически рациональных решений в сфере культуры питания.

«Для нас важно поддержать это мероприятие, которое позволяет и жителям, и гостям Таллинна оценить высокий уровень местной культуры питания. С одной стороны, в это время рестораны предлагают меню a la carte по приемлемой цене. С другой же, мы хотим подчеркнуть, насколько важно принимать в сфере питания решения, которые оставляют меньший экологический след. Для этого мы отмечаем рестораны, которые в рамках Недели предлагают более экологичные блюда», – добавил Вимм.

Таллиннскую неделю ресторанов организует НКО Tallinn Restaurant Week. Мероприятие проводится при поддержке города Таллинна. Таллиннская неделя ресторанов проходит два раза в год: с 11 по 17 марта и с 1 по 7 ноября.

Неделя ресторанов – это популярная по всему миру акция, получившая начало в Нью-Йорке. Она побуждает людей есть вне дома, предлагая впечатления, равные с другими культурными событиями.