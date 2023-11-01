Галерея ⟩ Эстонские синхронисты завоевали Кубок Балтии!

В соревнованиях, которые прошли в пяти категориях, эстонская команда собрала богатый урожай из золотых медалей в открытом первенстве. Во внутреннем балтийском медальном зачёте эстонцы выиграли Кубок чемпионата Балтии!

«Второй чемпионат Балтии по артистическому плаванию прошёл для нашей команды успешно, - рассказал организатор соревнований и рефери Антон Ржанов. - Как организующая сторона хочу также отметить, что мы провели огромную подготовительную работу, в которой учли ошибки в организации прошлых соревнований. Обратная связь от представителей команд была положительной, участники остались довольными и получили много эмоций. А это самое главное!»

Напомним, что первый чемпионат Балтии прошёл в конце ноября 2022 года в городе Тарту, а следующий - третий ожидается осенью 2024 года в Литве.

«Хочется развивать и дальше этот формат, поскольку в нашем регионе клубов и школ по артистическому плаванию мало, - добавил Антон Ржанов. - Перед нашими странами стоит большая задача по популяризации этого олимпийского направления. Мы активно работаем над этим, проводя соревнования в больших бассейнах, где имеются трибуны – чтобы познакомиться жителей страны с нашим красивым видом спорта. Кроме этого, мы серьезно работаем и над уровнем – за этот год мы подготовили 16 специализированных эстонских судей, проведя курсы не только в Эстонии, но и организовав начальное судейское обучение при поддержке Мировой Федерации плавания (World Aquatics), в котором приняли участие и судьи из Латвии и Литвы».

Соревнования были организованы Союзом плавания Эстонии совместно со Школой водных видов спорта Эстонии при поддержке Eesti Kultuurkapitaal.