Еще в одном эстонском городе переименуют улицу, названную в честь воевавшего на стороне СССР человека

Поскольку с момента поступления письма министра в самоуправление Муствеэ прошло почти шесть месяцев, инициатором смены названия должен стать сам министр. По предложению совета по географическим названиям министр предложил в качестве нового названия улицы наименование Йыэсилла.

«В то же время я хотел бы подчеркнуть, что предложения как самоуправления Муствеэ, так и местных жителей относительно нового названия улицы приветствуются. Нашим первым предпочтением всегда было то, чтобы местное самоуправление изменило название, которое противоречит самому названию места и что мы не должны вмешиваться в автономию местного самоуправления, - подчеркнул министр Мадис Каллас. - Если предложенное местным самоуправлением название будет соответствовать требованиям закона, мы его рассмотрим».

Министр может сделать такое предложение, если топоним явно противоречит истории и культуре Эстонии. В том числе, если топоним связан с лицами, символами или событиями, направленными против создания Эстонской Республики, поддержания конституционного порядка или восстановления независимости Эстонии.

Из данных Госархива следует, что хотя конкретно человека по имени Бенито Агирре не существовало, улица все же названа в честь реально существовавшего человека, принимавшего участие во Второй мировой войне на стороне Советского Союза и принимавшего активное участие в завоевании территории Эстонии.

Известен также факт, что название - Бенито Агирре - было дано улице именно в честь красного пилота Инацио Агиррегойкоа или Игнасио Агиррегойкоа Бенито, то есть название ясно связано с человеком и его деятельностью. Поэтому это название является неподходящим с точки зрения истории и культуры Эстонии.

Распоряжению министра предшествовало мартовское письмо государственной администрации ссамоупрвлению Муствеэ с просьбой инициировать в течение двух месяцев процесс изменения названия «улица Бенито Агирре». Предписание требовало, чтобы местные власти сами заменили незаконное название на подходящее.