Началась продажа квартир в новом доме на глинте Маарьямяэ

Вскоре будет достроен восьмиэтажный дом на 54 квартиры по адресу Паэкалда, 21. Началась продажа квартир. В доме с энергетическим классом А расположены квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных площадью 36 – 124 м2.

«В квартале Лахекалда уже проживает около 350 семей. Даже в сегодняшней рыночной ситуации мы продолжим строительство следующего этапа, как и планировалось, чтобы обеспечить комплексное развитие квартала и предложить людям лучшую среду для жизни», - прокомментировал Яан Мяэ, руководитель отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.

Авторы проекта этого дома, а также дома по адресу Паэкалда, 19, который будет построен рядом, - архитектурное бюро PLUSS. Merko построит вокруг домов зеленые зоны отдыха, подходящие как для взрослых, так и для детей, а на крышах обоих зданий установит солнечные батареи.