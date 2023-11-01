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Началась продажа квартир в новом доме на глинте Маарьямяэ

rus.postimees.ee
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Квартал Лахекалда.
Квартал Лахекалда. Фото: Мярт Лиллесийм

На глинте Маарьямяэ, между Кадриоргом и Пирита, продолжается строительство жилого квартала Лахекалда.

Вскоре будет достроен восьмиэтажный дом на 54 квартиры по адресу Паэкалда, 21. Началась продажа квартир. В доме с энергетическим классом А расположены квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных площадью 36 – 124 м2.

«В квартале Лахекалда уже проживает около 350 семей. Даже в сегодняшней рыночной ситуации мы продолжим строительство следующего этапа, как и планировалось, чтобы обеспечить комплексное развитие квартала и предложить людям лучшую среду для жизни», - прокомментировал Яан Мяэ, руководитель отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.

Авторы проекта этого дома, а также дома по адресу Паэкалда, 19, который будет построен рядом, - архитектурное бюро PLUSS. Merko построит вокруг домов зеленые зоны отдыха, подходящие как для взрослых, так и для детей, а на крышах обоих зданий установит солнечные батареи.

В общем объеме проекта застройки Лахекалда будет почти 250 новых многоквартирных домов более чем на тысячу квартир. Квартиры в домах на Паэкалда, 23/1 и Паэкалда, 23/2 уже готовы к заселению, и до конца ноября на них действуют специальные предложения в связи с началом продаж квартир в новостройке.

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