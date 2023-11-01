В Эстонии стартует месячник мужского здоровья: риск тяжелой болезни снижают кофе и томаты

По мнению профессора клиники Тартуского университета Маргуса Пунаба, в случае рака простаты важна семейная предрасположенность. «Мужчины, у близких родственников которых диагностировали рак простаты, как минимум в два-четыре раза чаще страдают тем же заболеванием», - объяснил Пунаб, книга которого «Мужское здоровье» только что вышла из печати.

По словам врача, развитию заболевания способствуют также животные жиры и обильная мясная пища, что, по данным некоторых исследований, может даже повысить вероятность возникновения опухоли до двух раз. В то же время диета, богатая фруктами и овощами и содержащая ненасыщенные жирные кислоты, действительно может снизить вероятность образования опухолей. Существует также более высокий риск рака простаты у мужчин с высоким кровяным давлением и большой окружностью талии.