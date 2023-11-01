В рейтингах политических партий происходят занимательные изменения. Хоть разница и находится в пределах погрешности измерения, есть основания полагать, что поддержка партии «Отечество» превысила поддержку Партии реформ. Учитывая долгосрочные тенденции, на следующей неделе можно ожидать более явной разницы. Таким образом, Партия реформ является третьей по популярности политической партией в Эстонии после EKRE и «Отечества».
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Проклятье, настигающее засидевшихся на золотом троне
Поддержка Партии реформ за последние пять лет еще не была столь низкой. Переживает ли из-за этого партия? Конечно, переживает, хоть на публике и делают хорошую мину при плохой игре. В качестве причины снижения рейтинга члены партии назвали действия государства, направленные на то, чтобы привести финансы Эстонии в порядок, в случае чего о завоевании популярности не может быть и речи. На это можно ответить, что здесь только дурак не найдет подходящего оправдания.
Как отметил экономический аналитик Хейдо Витсур, можно было не отменять так называемый налоговый горб, и вместе с тем могло не быть всего последовавшего за этим хаотичного каскада повышений налогов. Государственный деятель или деятельница могут принимать непопулярные решения, но у них есть видение, и они могут объяснить обществу долгосрочные последствия непопулярных решений. В настоящий момент Партии реформ, похоже, видения не хватает, а к тому же белки не могут говорить на понятном народу языке. Речи их получаются сбивчивыми. Возьмем в качестве примера налог на автомобили: в один момент говорят о сохранении окружающей среды, затем топор налога обрушивается на электромобили, а потом министр финансов говорит, что поступления с этого налога пойдут «на все».
Складывается впечатление, что все разговоры о приведении государственных финансов к балансу сводятся к тому, чтобы поддержать раздутый государственный сектор за счет средств налогоплательщиков в условиях, когда денежная река Евросоюза иссякает. О низких зарплатах полицейских, спасателей и учителей говорят в пропагандистских целях, когда это удобно - ведь им не грозит значительное повышение зарплаты. В то же время средняя зарплата в государственном секторе уже давно превышает среднюю зарплату в частном секторе. Так чьи же финансы намерены привести в порядок? Возможно, настало время пересмотреть роль и эффективность работы государственного сектора и НКО, финансируемых из государственного бюджета.
К сожалению, пока нет никаких признаков того, что Партия реформ намерена это сделать - как когда-то сократили государственный сектор перед переходом на евро. Пояс затягивает частный бизнес, а налоговый пресс бьет и по домохозяйствам. И это - чтобы поддержать государственный бюджет, который составлен таким образом, что его не могут прочитать даже сами депутаты Рийгикогу. Не очень понятно, на что же все-таки пойдут деньги, и является ли наш выбор лучшим из возможных?
В один прекрасный день правительство было готово спустить в унитаз более чем 300 миллионов евро инвестиций, произведенных в строительство завода по производству сланцевого масла. По этим и многим другим причинам основные компетенции Партии реформ в глазах избирателя получили сокрушительный удар: Партия реформ больше не воспринимается как эксперт по экономическим вопросам, в то же время нельзя все оправдывать ситуацией с безопасностью. Партия реформ слишком долго сидела на золотом троне и забыла о проблемах простых людей.