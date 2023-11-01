КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Проклятье, настигающее засидевшихся на золотом троне

Поддержка Партии реформ за последние пять лет еще не была столь низкой. Переживает ли из-за этого партия? Конечно, переживает, хоть на публике и делают хорошую мину при плохой игре. В качестве причины снижения рейтинга члены партии назвали действия государства, направленные на то, чтобы привести финансы Эстонии в порядок, в случае чего о завоевании популярности не может быть и речи. На это можно ответить, что здесь только дурак не найдет подходящего оправдания.

Как отметил экономический аналитик Хейдо Витсур, можно было не отменять так называемый налоговый горб, и вместе с тем могло не быть всего последовавшего за этим хаотичного каскада повышений налогов. Государственный деятель или деятельница могут принимать непопулярные решения, но у них есть видение, и они могут объяснить обществу долгосрочные последствия непопулярных решений. В настоящий момент Партии реформ, похоже, видения не хватает, а к тому же белки не могут говорить на понятном народу языке. Речи их получаются сбивчивыми. Возьмем в качестве примера налог на автомобили: в один момент говорят о сохранении окружающей среды, затем топор налога обрушивается на электромобили, а потом министр финансов говорит, что поступления с этого налога пойдут «на все».