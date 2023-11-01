Опрос: финны предпочитают иметь дела с людьми, с которыми у них общий язык и этническое происхождение

70-летний Хейкки Хассинен уже тридцать лет инвестирует в квартиры для сдачи в аренду. Он предпочитает арендаторов финского происхождения, у которых в порядке кредитная история и имеющих стабильный доход.

Он отмечает, что в таком случае проще выяснить подноготную финского арендатора, а в случае чего он может связаться с их родственниками. Иностранец же может просто исчезнуть.

При этом Хассинен сдавал квартиры людям из 13 разных стран.

«Если я выбираю человека или семью иностранного происхождения, то таких, кто серьезно работает над интеграцией, то есть работает и изучает язык», – рассказал мужчина.

В то же время он признает, что худшие ошибки как арендодатель он совершил, сдав жилье финским клиентам, которые испытывали трудности с контролем над своей жизнью.

Минна Сяявяля указывает, что такой подход финнов к сдаче недвижимости приводит к тому, что иммигрантам гораздо сложнее найти съемную квартиру на частном рынке.

«Рынок аренды довольно жесток. Арендатор ищет человека, который будет надежным плательщиком и будет заботиться о недвижимости. Поэтому по возможности стараются избегать иноязычных, молодых и одиноких мужчин», – говорит Сяявяля.

Многие хотят, чтобы их дети дружили с похожими детьми

Каждый пятый мужчина выбирает для своего ребенка компанию для игр среди тех детей, которые принадлежат к одному с ним этническому бэкграунду. Каждая десятая женщина поступает таким же образом.