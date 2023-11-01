Эстонский фильм без разрешения создателей покажут на кинофестивале в России

Как говорит Рийна Сильдос, это действительно неприятный сюрприз. «Одним из партнеров этого фестиваля является Cineuropa, профессиональное киноиздание ЕС, кроме того, за кинофестивалем закреплен логотип представительства Евросоюза. Мы дали права Европейскому союзу и загрузили ссылку на общую платформу, которая позволяет различным европейским фестивалям скачивать наш фильм для показа, но все коды засекречены, и поэтому сначала всегда запрашивалось согласие, можно ли показывать фильм. Я не знаю, дали бы мы разрешение, если кто-то вообще сообщил бы нам, что фильм может быть показан в России», - сказала Сильдос в комментарии для Postimeеs.

Сильдос продолжает: «Если представители Евросоюза хотят показать наш фильм в рамках культурного мероприятия, это всегда согласовывается, потому что фестивали должны платить небольшую плату, за счет которой мы поддерживаем себя на плаву. В последний раз, когда у нас спрашивали разрешение, «Товарищ Ребенок» показывался в Индии».

На сайте российского кинофестиваля «Товарищ ребенок» описан как «Наивная драма о репрессиях в Советской Эстонии 1950-х годов».

В прошлом году Фестиваль европейского кино в России отменили из-за нападения России на Украину, но в этом году, несмотря на критику, фестиваль состоится, и «Товарища ребенка» покажут на фестивале с русскими субтитрами.