Эстонский фильм без разрешения создателей покажут на кинофестивале в России

Эстонский художественный фильм «Товарищ ребенок», снятый в 2018 году, будет показан в России на Фестивале европейского кино, на котором российскому зрителю будут представлены заметные европейские фильмы последних лет. По словам продюсера фильма Рийны Сильдос, насколько ей известно, за разрешением на показ «Товарища ребенка» на фестивале никто не обращался, и для нее стало полной неожиданностью, что фильм будет демонстрироваться в России.
Как говорит Рийна Сильдос, это действительно неприятный сюрприз. «Одним из партнеров этого фестиваля является Cineuropa, профессиональное киноиздание ЕС, кроме того, за кинофестивалем закреплен логотип представительства Евросоюза. Мы дали права Европейскому союзу и загрузили ссылку на общую платформу, которая позволяет различным европейским фестивалям скачивать наш фильм для показа, но все коды засекречены, и поэтому сначала всегда запрашивалось согласие, можно ли показывать фильм. Я не знаю, дали бы мы разрешение, если кто-то вообще сообщил бы нам, что фильм может быть показан в России», - сказала Сильдос в комментарии для Postimeеs.
Сильдос продолжает: «Если представители Евросоюза хотят показать наш фильм в рамках культурного мероприятия, это всегда согласовывается, потому что фестивали должны платить небольшую плату, за счет которой мы поддерживаем себя на плаву. В последний раз, когда у нас спрашивали разрешение, «Товарищ Ребенок» показывался в Индии».
На сайте российского кинофестиваля «Товарищ ребенок» описан как «Наивная драма о репрессиях в Советской Эстонии 1950-х годов».
В прошлом году Фестиваль европейского кино в России отменили из-за нападения России на Украину, но в этом году, несмотря на критику, фестиваль состоится, и «Товарища ребенка» покажут на фестивале с русскими субтитрами.
Украинские деятели искусства и государственные структуры с возмущением отреагировали на организацию представительством Евросоюза в этом году Фестиваля европейского кино в России, напомнив, что в прошлом году фестиваль был отменен из-за вторжения России в Украину, сообщает Kyiv Independent.
«Важно продолжить эффективную санкционную политику не только в экономической сфере, но и в сфере культуры, особенно в кино», - говорится в заявлении Министерства культуры Украины от 28 октября. «Возобновление культурного диалога после 612-дневной войны, уничтожившей более 1700 культурных объектов в Украине, недопустимо», - подчеркивается в заявлении.
На сайте фестиваля говорится, что он пройдет в онлайн-режиме с 1 по 15 ноября под лозунгом «Кино объединяет».
В программе в основном фильмы, снятые при сотрудничестве с Россией, в том числе, например, фильм «Гипноз», снятый в копродукции России и Финляндии, несколько фильмов из стран Южной Европы и даже несколько фильмов из Беларуси. Помимо «Товарища ребенка» в программе заявлены также финский художественный фильм «Аврора» и совместный литовско-чешский фильм «Бегунья».