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Газохранилища в Европе переполнены. Так почему газ в Эстонии дорожает?

Газ приходится хранить в Украине
Эркки Эрилайд
, журналист
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Огонь на газовой плите.
Огонь на газовой плите. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вчера компания Eesti Gaas сообщила своим клиентам, что с 1 декабря цена газа в гибком пакете вырастет на 27 процентов и составит 75 центов за кубометр. В то же время европейские хранилища были доверху переполнены газом, а его цена на бирже резко упала.

«Повышение цен связано с началом зимнего сезона - холодная погода приводит к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом, - сказала руководитель отдела маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм. - Мы имеем дело с ожидаемым и прогнозируемым повышением, на возможность которого мы уже указывали ранее - зимние цены находятся на этом уровне уже несколько месяцев. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года цена в этом году для потребителя в разы ниже».

Она добавила, что оснований для беспокойства по поводу безопасности газоснабжения нет: «Газа достаточно, запасы есть, все пришло с запада и на кораблях».

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