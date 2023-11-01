Газохранилища в Европе переполнены. Так почему газ в Эстонии дорожает?

Вчера компания Eesti Gaas сообщила своим клиентам, что с 1 декабря цена газа в гибком пакете вырастет на 27 процентов и составит 75 центов за кубометр. В то же время европейские хранилища были доверху переполнены газом, а его цена на бирже резко упала.
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«Повышение цен связано с началом зимнего сезона - холодная погода приводит к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом, - сказала руководитель отдела маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм. - Мы имеем дело с ожидаемым и прогнозируемым повышением, на возможность которого мы уже указывали ранее - зимние цены находятся на этом уровне уже несколько месяцев. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года цена в этом году для потребителя в разы ниже».