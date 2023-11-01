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Строительство на восточной границе требовало адаптации к постоянно меняющимся обстоятельствам

Мейнхард Пулк
, журналист
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Восточная граница должна быть завершена в той или иной форме к 2025 году, но все работы к тому времени будут еще далеки от завершения.
Восточная граница должна быть завершена в той или иной форме к 2025 году, но все работы к тому времени будут еще далеки от завершения. Фото: Arvo Meeks

Фокус и ключевые особенности строительства восточной границы Эстонии довольно сильно изменились по сравнению с тем, что было в начале, и это затрудняло составление бюджета строительства и установление графика.

Недавно завершившаяся аудит строительства восточной границы подтверждает, что деньги, выделенные на строительство границы, в основном уже использованы Департаментом полиции и погранохраны (PPA), имеются некоторые упущения в организации закупок (подробнее читайте в дополнении к статье), но, учитывая масштаб проекта, – как по времени, так и по деньгам – не выявлено ничего особенно драматичного. Поскольку аудит был проведен уже некоторое время назад и сейчас окончен, предложения аудиторов, по данным PPA, уже в основном реализованы.

Однако, по мнению аудиторов, строительство границы сопровождается общей неопределенностью относительно окончательной цены и сроков. И это несмотря на то, что крайним сроком завершения строительства границы объявлен 2025 год. «Сравнивая решения кабинета министров, бюджет строительства восточной границы и график деятельности на восточной границе, остается неясным, к какому сроку и в каком объеме должна быть построена восточная граница, и какие этапы развития и объекты являются частью проекта восточной границы, то есть объем проекта не ясен», – отметили аудиторы. Таким образом, Министерству внутренних дел рекомендуется подготовить план развития восточной границы, в котором четко фиксируются дата окончания застройки, бюджет, необходимый для реализации застройки, а также составляющие части застройки.

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