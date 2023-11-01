Строительство на восточной границе требовало адаптации к постоянно меняющимся обстоятельствам

Недавно завершившаяся аудит строительства восточной границы подтверждает, что деньги, выделенные на строительство границы, в основном уже использованы Департаментом полиции и погранохраны (PPA), имеются некоторые упущения в организации закупок (подробнее читайте в дополнении к статье), но, учитывая масштаб проекта, – как по времени, так и по деньгам – не выявлено ничего особенно драматичного. Поскольку аудит был проведен уже некоторое время назад и сейчас окончен, предложения аудиторов, по данным PPA, уже в основном реализованы.