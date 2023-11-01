В Риге, в Тарту, теперь и в Варшаве: череда краж редких русских книг продолжается

После обнаруженной во вторник, 31 октября, масштабной кражи редких книг руководство Варшавского университета отстранило от работы директора университетской библиотеки Анну Володько.

Вместо десятков украденных томов русской литературы XIX века в коллекции теперь книжные подделки.

Уволенная с должности директор библиотеки объясняет на платформе Х, что впервые обнаружила недостающие восемь томов в середине октября, когда вместо ценных русскоязычных изданий прошлого века ей вернули подделки.

В результате проверки руководство библиотеки установило, что всего из фонда пропало 80 книг.

Володько признала, что кражи были осуществлены с целью перепродажи редких книг на черном антикварном рынке. Она также отметила, что кражи таких книг уже происходили в Латвийской национальной библиотеке по аналогичному сценарию.

Пропала книга Пушкина стоимостью десять тысяч евро

Уже сообщалось, что в прошлом году из «Замка света» были украдены ценные книги - поэма Александра Пушкина «Полтава» 1829 года издания, книга «Возропщем» Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга «Победа над Солнцем» неизвестного года выпуска.

Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10-12 тысяч евро.

Восемь редких томов также были украдены в прошлом году из библиотеки Тартуского университета в Эстонии. Общая стоимость книг оценивалась в 76 тысяч евро.