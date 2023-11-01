Билеты на паромы могут снова подорожать

На паромных маршрутах между материком и малыми островами, а также между Хийумаа и Сааремаа для гостей островов в следующем году ожидается повышение стоимости билетов до 10%, пишет Rus.ERR.
На маршрутах между крупными островами не планируется повышать цен.
По мнению министра по делам регионов Мадиса Калласа, повышение цен на билеты на паромы между крупными островами и материком поставило бы местные предприятия туристического сектора в невыгодное положение по сравнению с остальной частью Эстонии.
Однако, по его словам, повышения стоимости паромного сообщения между материком и малыми островами не избежать. Стоимость билета для постоянных жителей не изменится.