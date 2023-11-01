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Билеты на паромы могут снова подорожать

rus.postimees.ee
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Паром Tõll.
Паром Tõll. Фото: Mihkel Maripuu

На паромных маршрутах между материком и малыми островами, а также между Хийумаа и Сааремаа для гостей островов в следующем году ожидается повышение стоимости билетов до 10%, пишет Rus.ERR.

На маршрутах между крупными островами не планируется повышать цен.

По мнению министра по делам регионов Мадиса Калласа, повышение цен на билеты на паромы между крупными островами и материком поставило бы местные предприятия туристического сектора в невыгодное положение по сравнению с остальной частью Эстонии.

Однако, по его словам, повышения стоимости паромного сообщения между материком и малыми островами не избежать. Стоимость билета для постоянных жителей не изменится.

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