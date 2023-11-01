Почти год на восстановление: Неймара ожидает сложная операция

18 октября бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар получил серьезную травму в матче с Уругваем. Состояние игрока было настолько тяжелым, что с поля его уносили на носилках.
Завтра, 2 ноября, ему предстоит операция на колене – сообщается, что оперировать звездного футболиста будет врач национальной сборной, несмотря на то, что «Аль-Хиляль» планировал прооперировать форварда в Париже. Неймар все же предпочел врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который уже дважды оперировал футболиста.
Сообщается, что у Неймара разрыв передней крестообразной связки и мениска, восстановление после операции займет около десяти месяцев.