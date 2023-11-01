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Почти год на восстановление: Неймара ожидает сложная операция

rus.postimees.ee
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18 октября Неймар получил тяжелую травму в ходе матча с Уругваем. Восстановление после операции займет, предположительно, десять месяцев.
18 октября Неймар получил тяжелую травму в ходе матча с Уругваем. Восстановление после операции займет, предположительно, десять месяцев. Фото: RAUL MARTINEZ

18 октября бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар получил серьезную травму в матче с Уругваем. Состояние игрока было настолько тяжелым, что с поля его уносили на носилках.

Завтра, 2 ноября, ему предстоит операция на колене – сообщается, что оперировать звездного футболиста будет врач национальной сборной, несмотря на то, что «Аль-Хиляль» планировал прооперировать форварда в Париже. Неймар все же предпочел врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который уже дважды оперировал футболиста.

Сообщается, что у Неймара разрыв передней крестообразной связки и мениска, восстановление после операции займет около десяти месяцев.

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