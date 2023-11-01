ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рейнсалу: мы давим на правительство альтернативным бюджетом

- Хотя традиционно оппозиционные партии предлагают поправки таким образом, что параллельно рассматривают тот или иной источник финансирования, в результате чего эти предложения не являются сбалансированными, мы посчитали ответственным также вовлечь правительство в предметный диалог и представить комплексную поправку к бюджету. Она также обеспечена источниками покрытия и имеет исчерпывающую пояснительную записку. Формально он состоит из 10 поправок.