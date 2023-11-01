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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рейнсалу: мы давим на правительство альтернативным бюджетом

Улла Лянтс
, журналист
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Фото: Madis Veltman

«Отечество» представляет поправки в госбюджет на 2024 год в качестве комплексного альтернативного бюджета. По словам председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, они оказывают давление на правительство, но по-прежнему ведут себя конструктивно и не вносят сотни поправок.

- Вы представили альтернативный госбюджет, он поступит в финансовую комиссию с конкретными поправками?

- Хотя традиционно оппозиционные партии предлагают поправки таким образом, что параллельно рассматривают тот или иной источник финансирования, в результате чего эти предложения не являются сбалансированными, мы посчитали ответственным также вовлечь правительство в предметный диалог и представить комплексную поправку к бюджету. Она также обеспечена источниками покрытия и имеет исчерпывающую пояснительную записку. Формально он состоит из 10 поправок.

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