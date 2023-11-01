Судебные исполнители боятся за свои зарплаты

«Государство вновь достало отложенный в 2019 году в ящик план передать управление требованиями полиции и их взыскание в Налогово-таможенный департамент. Передачей управления требованиями полиции и их взыскания налоговым управляющим планируется разрушить всю действовавшую в течение последних 22 лет систему судебных исполнителей-фрилансеров», – говорится в заявлении, которое палата направила СМИ.

По мнению палаты, планы государства основаны «на тенденциозных данных проведенного пять лет назад исследования».

«Государство, находящееся в плохом экономическом состоянии, с истощенными финансами, считает разумным потратить восемь миллионов евро налогоплательщика на ИТ-разработки, а кроме того, на наем и обучение дополнительных работников для Налогово-таможенного департамента и их зарплатный фонд. Число служащих публичного сектора, которых содержат налогоплательщики, вырастет. Сейчас зарплату судебных исполнителей выплачивают должники, на это не идет ни цента денег налогоплательщика», – отметила палата.