Ср, 1.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Болельщики «Селтика» были оштрафованы за поддержку Палестины

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Болельщики "Селтика" были оштрафованы за неприемлемое поведение.
Болельщики "Селтика" были оштрафованы за неприемлемое поведение. Фото: Jane Barlow

Издание The Telegraph сообщает, что шотландский «Селтик» приостановил действие абонементов болельщикам фан-движения Green Brigade, которые поддержали Палестину во время матча против Атлетико (2:2) в Лиге чемпионов, передает NV.ua

Клуб подчеркнул, что не поддерживает политические сообщения и баннеры после того, как фанаты ранее продемонстрировали флаги «Свободная Палестина» и «Победа сопротивления». При этом «Селтик» предупреждал фанатов о неприемлемом поведении, однако те продолжили поддержку Палестины в матче Лиги чемпионов, после чего клуб запретил около 200 фанатам посещать матчи.

В этом сезоне УЕФА дважды оштрафовал «Селтик» за поведение фанатов, которые устроили пиротехническое шоу во время матча с «Фейеноордом» в Роттердаме и «антифашистский» баннер, который, по мнению европейского руководящего органа футбола, содержал «провокационное сообщение оскорбительного характера» в сторону «Лацио».

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх