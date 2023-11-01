Болельщики «Селтика» были оштрафованы за поддержку Палестины

Клуб подчеркнул, что не поддерживает политические сообщения и баннеры после того, как фанаты ранее продемонстрировали флаги «Свободная Палестина» и «Победа сопротивления». При этом «Селтик» предупреждал фанатов о неприемлемом поведении, однако те продолжили поддержку Палестины в матче Лиги чемпионов, после чего клуб запретил около 200 фанатам посещать матчи.