Болельщики «Селтика» были оштрафованы за поддержку Палестины

Издание The Telegraph сообщает, что шотландский «Селтик» приостановил действие абонементов болельщикам фан-движения Green Brigade, которые поддержали Палестину во время матча против Атлетико (2:2) в Лиге чемпионов, передает NV.ua.
Клуб подчеркнул, что не поддерживает политические сообщения и баннеры после того, как фанаты ранее продемонстрировали флаги «Свободная Палестина» и «Победа сопротивления». При этом «Селтик» предупреждал фанатов о неприемлемом поведении, однако те продолжили поддержку Палестины в матче Лиги чемпионов, после чего клуб запретил около 200 фанатам посещать матчи.
В этом сезоне УЕФА дважды оштрафовал «Селтик» за поведение фанатов, которые устроили пиротехническое шоу во время матча с «Фейеноордом» в Роттердаме и «антифашистский» баннер, который, по мнению европейского руководящего органа футбола, содержал «провокационное сообщение оскорбительного характера» в сторону «Лацио».